Гвоздик сомневается в способности Ломаченко стать абсолютным чемпионом

Василий Ломаченко на поединке Александра Усика. Фото: instagram.com/lomus_official

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик сомневается, что его бывший товарищ Василий Ломаченко сможет стать абсолютным чемпионом мира. И причину этого он видит не в спортивной составляющей.

Об этом Гвоздик рассказал в интервью порталу Sport-express.ua.

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Александр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

Чего не хватает Ломаченко

По словам Гвоздика, Ломаченко будет очень трудно стать абсолютным чемпионом из-за двух факторов. Во-первых, он боксер в возрасте, что стало причиной поражений Теофимо Лопесу и Девину Хэйни.

Во-вторых, все четыре пояса раздроблены и нужно минимум четыре поединка для их завоевания. К тому же нужно будет защищать те титулы, которые будут завоеваны.

"Здесь дело не в способностях Ломаченко, а во времени. Пояса все разлетелись, и чтобы стать абсолютом, ему нужно провести четыре боя, а Вася в последнее время боксирует редко. К тому же я не знаю, как он себя чувствует. Скажу так: абсолютом стать можно, но сделать это будет непросто", — сказал Гвоздик.

Важно отметить, что у Ломаченко к тому же будет очень сильная конкуренция. Если с Камбососом и победителем титульного боя Эммануэль Наваррете — Денис Беринчик Василий будет фаворитом, то против Шакура Стивенсона он выглядит большим андердогом.

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