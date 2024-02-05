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Гвоздик бросил вызов известному российскому боксеру

5 февраля 2024 10:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвоздик бросил вызов известному российскому боксеру
Украинский боксер Александр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный украинский боксер Александр Гвоздик рассказал, с какими соперниками хочет встретиться на ринге. Приоритетным соперником для экс-чемпиона по версии WBC является российский спортсмен. 

Александр Гвоздик мечтает о реванше с Артуром Бетербиевым, сообщает "Спорт-Экспресс Украина". 

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Александр Гвоздик не только возобновил активную карьеру, но и собирается порадовать болельщиков "большим боем". Экс-чемпион мира в полутяжелом весе назвал двух оппонентов, с которыми хочет встретиться на ринге. 

Александр Гвоздик
Александр Гвоздик готовится к бою. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Кого выбрал Гвоздик 

Харьковчанин мечтает об еще одном поединке с россиянином Артуром Бетербиевым. Именно он в 2019 году выиграл титул в бою с Александром Гвоздиком, но 36-летний украинец уверен, что сможет взять реванш у опасного соперника. 

Гвоздик все еще планирует стать абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе. Бетербиев владеет тремя чемпионскими поясами, и украинец собирается лишить россиянина этих титулов. Александр заверил, что сделал выводы из своих ошибок после первого боя с россиянином и не собирается их повторять. Он верит в свои шансы на победу. 

Вскоре после боя с Бетербиевым Гвоздик хочет встретиться на ринге с Дмитрием Биволом.

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спорт
бокс
Александр Гвоздик
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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