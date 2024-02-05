Гвоздик бросил вызов известному российскому боксеру

Украинский боксер Александр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Известный украинский боксер Александр Гвоздик рассказал, с какими соперниками хочет встретиться на ринге. Приоритетным соперником для экс-чемпиона по версии WBC является российский спортсмен.

Александр Гвоздик мечтает о реванше с Артуром Бетербиевым, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

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Александр Гвоздик не только возобновил активную карьеру, но и собирается порадовать болельщиков "большим боем". Экс-чемпион мира в полутяжелом весе назвал двух оппонентов, с которыми хочет встретиться на ринге.

Александр Гвоздик готовится к бою. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Кого выбрал Гвоздик

Харьковчанин мечтает об еще одном поединке с россиянином Артуром Бетербиевым. Именно он в 2019 году выиграл титул в бою с Александром Гвоздиком, но 36-летний украинец уверен, что сможет взять реванш у опасного соперника.

Гвоздик все еще планирует стать абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе. Бетербиев владеет тремя чемпионскими поясами, и украинец собирается лишить россиянина этих титулов. Александр заверил, что сделал выводы из своих ошибок после первого боя с россиянином и не собирается их повторять. Он верит в свои шансы на победу.

Вскоре после боя с Бетербиевым Гвоздик хочет встретиться на ринге с Дмитрием Биволом.

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