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Гвоздик сумнівається у здатності Ломаченка стати абсолютним чемпіоном

5 лютого 2024 15:08
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Агабекян Карен
редактор
Гвоздик сумнівається у здатності Ломаченка стати абсолютним чемпіоном
Василь Ломаченко на поєдинку Олександра Усика. Фото: instagram.com/lomus_official
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик має сумніви, що його колишній товариш Василь Ломаченко зможе стати абсолютним чемпіоном світу. І причину цьому він бачить не у спортивній складовій.

Про це Гвоздик розповів в інтерв'ю порталу Sport-express.ua.

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

Чого не вистачає Ломаченку

За словами Гвоздика, Ломаченку буде дуже важко стати абсолютним чемпіоном через два чинники. По-перше, він дуже віковий боксер, що спричинило поразки Теофімо Лопесу та Девіну Хейні.

По-друге, всі чотири пояси роздроблені й потрібно щонайменше чотири поєдинки для їх завоювання. До того ж потрібно буде захищати титули, які будуть завойовані.

"Тут справа не в здібностях Ломаченка, а в часі. Пояси всі розлетілися, і щоб стати абсолютом, йому потрібно провести чотири бої, а Вася останнім часом боксує рідко. До того ж я не знаю, як він почувається. Скажу так: абсолютом стати можна, але зробити це буде непросто", — сказав Гвоздик.

Важливо відзначити, що Ломаченко до того ж матиме дуже сильну конкуренцію. Якщо з Камбососом та переможцем титульного бою Еммануель Наваррете — Денис Беринчик Василь буде фаворитом, то проти Шакура Стівенсона він виглядає великим андердогом.

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