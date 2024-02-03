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Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

3 февраля 2024 16:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий
Екатерина Усик с открыткой от Залужного. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отреагировал на рождение четвертого ребенка у семейства украинского боксера Александра Усика и его жены Екатерины. Генерал поздравил родителей новорожденной Марии.

Об этом Екатерина сообщила в эфире ТСН во время выписки из роддома.

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Главнокомандующий поздравил семью Усиков с рождением четвёртого ребенка и направил им открытку. В своем приветствии генерал был очень лаконичным.

"Спасибо за украинцев", — подписал открытку Залужный.

Отметим, что Усик рожала не в частной клинике, как большинство звезд спорта, а в государственном киевском роддоме номер 2.

Новорожденная Мария стала четвертым ребенком в семье Усиков. У них также есть два сына и еще одна дочь.

Отметим, что Усик на родах не был, поскольку он в Испании, где готовился к бою против Тайсона Фьюри за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. Однако 2 февраля британец получил травму, из-за которой снялся с поединка.

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