Гвоздик кинув виклик відомому російському боксеру
Відомий український боксер Олександр Гвоздик розповів, із якими суперниками хоче зустрітися на рингу. Пріоритетним суперником для ексчемпіона за версією WBC є російський спортсмен.
Олександр Гвоздик мріє про реванш з Артуром Бетербієвим, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".
Олександр Гвоздик не лише відновив активну кар'єру, а й збирається порадувати вболівальників "великим боєм". Ексчемпіон світу у напівважкій вазі назвав двох опонентів, із якими хоче зустрітися на рингу.
Кого вибрав Гвоздик
Харків'янин мріє про ще один поєдинок із росіянином Артуром Бетербієвим. Саме він у 2019 році виграв титул у бою з Олександром Гвоздиком, але 36-річний українець упевнений, що зможе взяти реванш у небезпечного суперника.
Гвоздик все ще планує стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у напівважкій вазі. Бетербієв володіє трьома чемпіонськими поясами, і українець має намір позбавити росіянина цих титулів. Олександр запевнив, що зробив висновки зі своїх помилок після першого бою з росіянином і не має наміру їх повторювати. Він вірить у свої шанси перемогти.
Незабаром після бою з Бетербієвим Гвоздик хоче зустрітися на рингу із Дмитром Біволом.
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