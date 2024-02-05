Гвоздик кинув виклик відомому російському боксеру

Український боксер Олександр Гвоздік. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Відомий український боксер Олександр Гвоздик розповів, із якими суперниками хоче зустрітися на рингу. Пріоритетним суперником для ексчемпіона за версією WBC є російський спортсмен.

Олександр Гвоздик мріє про реванш з Артуром Бетербієвим, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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Олександр Гвоздик не лише відновив активну кар'єру, а й збирається порадувати вболівальників "великим боєм". Ексчемпіон світу у напівважкій вазі назвав двох опонентів, із якими хоче зустрітися на рингу.

Олександр Гвоздик готується до бою. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Кого вибрав Гвоздик

Харків'янин мріє про ще один поєдинок із росіянином Артуром Бетербієвим. Саме він у 2019 році виграв титул у бою з Олександром Гвоздиком, але 36-річний українець упевнений, що зможе взяти реванш у небезпечного суперника.

Гвоздик все ще планує стати абсолютним чемпіоном світу з боксу у напівважкій вазі. Бетербієв володіє трьома чемпіонськими поясами, і українець має намір позбавити росіянина цих титулів. Олександр запевнив, що зробив висновки зі своїх помилок після першого бою з росіянином і не має наміру їх повторювати. Він вірить у свої шанси перемогти.

Незабаром після бою з Бетербієвим Гвоздик хоче зустрітися на рингу із Дмитром Біволом.

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