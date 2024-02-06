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Бой Усик — Фьюри — в Саудовской Аравии показали первый в истории пояс абсолютного чемпиона

6 февраля 2024 09:30
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Агабекян Карен
редактор
Бой Усик — Фьюри — в Саудовской Аравии показали первый в истории пояс абсолютного чемпиона
Александр Усик — Тайсон Фьюри. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Саудовской Аравии организаторы боксерского поединка чемпиона мира по версиях WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри представили титул, который разыграют боксеры. Это случится впервые в истории бокса.

Об этом в соцсетях сообщил глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

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Новый титул абсолютного чемпиона. Фото: twitter.com/Turki_alalshikh

Что будет наградой поединка

Аш-Шейх представил специальный пояс, который вручат победителю боя Усик — Фьюри. Впервые абсолютный чемпион получит подобный пояс.

"Новый титул, изготовленный специально для поединка между Фьюри и Усиком, будет в ожидании своего обладателя. Это впервые четыре пояса будут объединены в рамках одного боя, создавая эпическое событие. Помеченный как "Бой века" и с ожидаемо огненным рингом, поединок запланирован на 18 мая 2024 года", — написал Аль аш-Шейх.

Никакой официальной ценности новый титул не имеет. Его стоит расценивать как сувенир.

Поединок Усика и Фьюри сначала должен был пройти в декабре, но британец попросил о переносе на февраль. Однако за две недели до поединка Тайсон получил травму и бой назначили на 18 мая.

Напомним, киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

Тем временем "Динамо" продолжает проигрывать на сборах. Тренер Александр Шовковский отреагировал на серию поражений

Руководство каталонской "Барселоны" летом сменит тренера и начнет изменения в текущем составе. Команду будут покидать футболисты.

Недавно Александр Усик снова стал отцом. Семья украинского боксера получила подарок от Валерия Залужного.

Александр Гвоздик возобновил карьеру и бросил вызов двум российским боксерам.

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