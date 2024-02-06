Бій Усик — Ф'юрі — у Саудівській Аравії показали перший в історії пояс абсолютного чемпіона

Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі. Фото: Top Rank

У Саудівській Аравії організатори боксерського поєдинку чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександра Усика та володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі представили титул, який розіграють боксери. Це станеться вперше в історії боксу.

Про це в соцмережах повідомив голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх.

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Новий титул абсолютного чемпіона. Фото: twitter.com/Turki_alalshikh

Що буде нагородою поєдинку

Аш-Шейх представив спеціальний пояс, який вручать переможцю бою Усик — Ф'юрі. Вперше абсолютний чемпіон отримає такий пояс.

"Новий титул, виготовлений спеціально для поєдинку між Ф'юрі та Усиком, буде в очікуванні свого володаря. Це вперше чотири пояси будуть об'єднані в рамках одного бою, створюючи епічну подію. Позначений як "Бій століття" та з очікувано вогненним рингом, поєдинок запланований на 18 травня 2024 року", — написав Аль аш-Шейх.

Жодної офіційної цінності новий титул не має. Його варто розцінювати як сувенір.

Поєдинок Усика та Ф'юрі спочатку мав пройти у грудні, але британець попросив про перенесення на лютий. Проте за два тижні до поєдинку Тайсон отримав травму та бій призначили на 18 травня.

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