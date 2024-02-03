Стала відома офіційна дата, на яку перенесли бій Усик — Ф'юрі

Ф'юрі та Усик. Фото: Reuters

Після чергового перенесення найочікуванішої боксерської події року — бою українського чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) та британського володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) стало відомо, коли відбудеться бій. Протистояння за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі пройде все ж таки у Саудівській Аравії.

Офіційну дату повідомила промоутерська компанія Тайсона Ф'юрі, передає Новини.LIVE.

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Отже, за інформацією промоутерів ''Циганського короля'' Queensberry Promotions Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі змагатимуться 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

🚨 𝗡𝗘𝗪 𝗙𝗨𝗥𝗬-𝗨𝗦𝗬𝗞 𝗗𝗔𝗧𝗘 🚨



The Undisputed Heavyweight Championship Fight between @Tyson_Fury and @usykaa has been rescheduled to May 18th in Riyadh.#FuryUsyk | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/4WxCOqGjs3 — Queensberry Promotions (@Queensberry) February 3, 2024

Нагадаємо, що Тайсон вже вкотре переніс бій. Цього разу через розсічення брови. Хоча до бою залишалось трохи більше двох тижнів.

Ф’юрі вибачився перед командою Усика, а українець просто посміхнувся. Повідомлялось, що британець отримав травму під час тренувального спарингу. Відомий британський боксер та ексчемпіон Ленокс Льюїс повідомив, що Тайсону треба накласти шість швів та на відновлення піде три місяці.

Заміни не буде

Спочатку була інформація, що Ф’юрі замінить Хргович. Але організатори повернули усім квитки та просто вирішили перенести бій, щоб Усик зустрівся в наступному бою саме з Тайсоном Ф’юрі.

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