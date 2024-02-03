Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бокс arrow Стала відома офіційна дата, на яку перенесли бій Усик — Ф'юрі arrow

Стала відома офіційна дата, на яку перенесли бій Усик — Ф'юрі

3 лютого 2024 22:59
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Стала відома офіційна дата, на яку перенесли бій Усик — Ф'юрі
Ф'юрі та Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Після чергового перенесення найочікуванішої боксерської події року — бою українського чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) та британського володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) стало відомо, коли відбудеться бій. Протистояння за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі пройде все ж таки у Саудівській Аравії.

Офіційну дату повідомила промоутерська компанія Тайсона Ф'юрі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Отже, за інформацією промоутерів ''Циганського короля'' Queensberry Promotions Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі змагатимуться 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що Тайсон вже вкотре переніс бій. Цього разу через розсічення брови. Хоча до бою залишалось трохи більше двох тижнів.

Ф’юрі вибачився перед командою Усика, а українець просто посміхнувся. Повідомлялось, що британець отримав травму під час тренувального спарингу. Відомий британський боксер та ексчемпіон Ленокс Льюїс повідомив, що Тайсону треба накласти шість швів та на відновлення піде три місяці. 

Заміни не буде

Спочатку була інформація, що Ф’юрі замінить Хргович. Але організатори повернули усім квитки та просто вирішили перенести бій, щоб Усик зустрівся в наступному бою саме з Тайсоном Ф’юрі. 

У Довбика серйозна травма — є ризик, що він не зіграє цього сезону

Нагадаємо, Артета заявив, що Зінченко та Вайт діляться дружинами — що він мав на увазі. 

Владислав Супряга прощався з "Динамо" — що відомо.

Віктор Циганков дізнається свій новий клуб у квітні — є два варіанти.

Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" — відомо, скільки хочуть заробити португальці.

Олександр Шовковський виправив помилку Луческу в "Динамо" — про що йдеться.

 

Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Філіп Хргович
Бій Усик — Ф'юрі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі