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В Одесі пройшов Чемпіонат області серед юніорів з боксу пам’яті Сергія Антонова

9 лютого 2024 21:15
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Дмитро Богомолов
Журналіст
В Одесі пройшов Чемпіонат області серед юніорів з боксу пам’яті Сергія Антонова
Чемпіонат Одеської області. Фото: Надія Дев'ятіна
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У клубі “Брати” пройшов чемпіонат Одеської області з боксу серед юніорів 2008-2009 років народження памʼяті Заслуженого тренера України Сергія Антонова. Цей наставник підготував Чемпіона Європи та учасники Олімпіади Георгія Чігаєва.

Про змагання розповіли у Федерації боксу в Одеській області, передає Новини.LIVE.

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Сергій Антонов дуже багато користі приніс українському боксу, підготував десятки провідних боксерів, був головним тренером збірної Одеської області та секретарем Федерації.

бокс
Організатори та учасники. Фото: Надія Дев'ятіна

Пам’ять про цього легендарного фахівця живе як серед ветеранів так й серед його вихованців. Він пішов з життя у грудні 2022 року. Тому дуже важливо, що Чемпіонат області в одній з важливих вікових категорій, юніорів які складуть збірну України в майбутньому, назвали ім’ям цього відомого наставника.

Хто відвідав турнір

На урочистому відкритті були присутні організатори та почесні гості:

  • віцепрезидент ФБУ та перший віцепрезидент Федерації боксу в Одеській області Олександр Гордієнко.
  • голова Одеської районної адміністрації Олександр Гринчак
  • начальник управління фізичної культури та спорту Одеської міської ради Руслан Пуздрач
  • начальник Одеського районного управління ГУ ДСНС в Одеській області Микола Федькалов
  • заслужений працівник фізкультури та спорту України Азер Мустафаєв
  • головний тренер збірної Одеської області з боксу та головний секретар ФБОО Володимир Осипчук.
  • головний суддя змагань Володимир Шевченко
  • віцепрезидент федерації бодібілдингу в Одеській області Владислав Федоренко,
  • голова ФСТ Спартак в Одеській області Анатолій Бєлєв.

Чемпіони змагань будуть представляти Одеську область на чемпіонаті України серед юніорів.

бокс
Сергій Антонов. Фото: Дмитро Богомолов

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Одеса
бокс
ветерани
тренер

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