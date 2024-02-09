В Одесі пройшов Чемпіонат області серед юніорів з боксу пам’яті Сергія Антонова
У клубі “Брати” пройшов чемпіонат Одеської області з боксу серед юніорів 2008-2009 років народження памʼяті Заслуженого тренера України Сергія Антонова. Цей наставник підготував Чемпіона Європи та учасники Олімпіади Георгія Чігаєва.
Про змагання розповіли у Федерації боксу в Одеській області, передає Новини.LIVE.
Сергій Антонов дуже багато користі приніс українському боксу, підготував десятки провідних боксерів, був головним тренером збірної Одеської області та секретарем Федерації.
Пам’ять про цього легендарного фахівця живе як серед ветеранів так й серед його вихованців. Він пішов з життя у грудні 2022 року. Тому дуже важливо, що Чемпіонат області в одній з важливих вікових категорій, юніорів які складуть збірну України в майбутньому, назвали ім’ям цього відомого наставника.
Хто відвідав турнір
На урочистому відкритті були присутні організатори та почесні гості:
- віцепрезидент ФБУ та перший віцепрезидент Федерації боксу в Одеській області Олександр Гордієнко.
- голова Одеської районної адміністрації Олександр Гринчак
- начальник управління фізичної культури та спорту Одеської міської ради Руслан Пуздрач
- начальник Одеського районного управління ГУ ДСНС в Одеській області Микола Федькалов
- заслужений працівник фізкультури та спорту України Азер Мустафаєв
- головний тренер збірної Одеської області з боксу та головний секретар ФБОО Володимир Осипчук.
- головний суддя змагань Володимир Шевченко
- віцепрезидент федерації бодібілдингу в Одеській області Владислав Федоренко,
- голова ФСТ Спартак в Одеській області Анатолій Бєлєв.
Чемпіони змагань будуть представляти Одеську область на чемпіонаті України серед юніорів.
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