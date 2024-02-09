В Одесі пройшов Чемпіонат області серед юніорів з боксу пам’яті Сергія Антонова

Чемпіонат Одеської області. Фото: Надія Дев'ятіна

У клубі “Брати” пройшов чемпіонат Одеської області з боксу серед юніорів 2008-2009 років народження памʼяті Заслуженого тренера України Сергія Антонова. Цей наставник підготував Чемпіона Європи та учасники Олімпіади Георгія Чігаєва.

Про змагання розповіли у Федерації боксу в Одеській області, передає Новини.LIVE.

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Сергій Антонов дуже багато користі приніс українському боксу, підготував десятки провідних боксерів, був головним тренером збірної Одеської області та секретарем Федерації.

Організатори та учасники. Фото: Надія Дев'ятіна

Пам’ять про цього легендарного фахівця живе як серед ветеранів так й серед його вихованців. Він пішов з життя у грудні 2022 року. Тому дуже важливо, що Чемпіонат області в одній з важливих вікових категорій, юніорів які складуть збірну України в майбутньому, назвали ім’ям цього відомого наставника.

Хто відвідав турнір

На урочистому відкритті були присутні організатори та почесні гості:

віцепрезидент ФБУ та перший віцепрезидент Федерації боксу в Одеській області Олександр Гордієнко.

голова Одеської районної адміністрації Олександр Гринчак

начальник управління фізичної культури та спорту Одеської міської ради Руслан Пуздрач

начальник Одеського районного управління ГУ ДСНС в Одеській області Микола Федькалов

заслужений працівник фізкультури та спорту України Азер Мустафаєв

головний тренер збірної Одеської області з боксу та головний секретар ФБОО Володимир Осипчук.

головний суддя змагань Володимир Шевченко

віцепрезидент федерації бодібілдингу в Одеській області Владислав Федоренко,

голова ФСТ Спартак в Одеській області Анатолій Бєлєв.

Чемпіони змагань будуть представляти Одеську область на чемпіонаті України серед юніорів.

Сергій Антонов. Фото: Дмитро Богомолов

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