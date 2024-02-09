В Одессе прошел Чемпионат области среди юниоров по боксу памяти Сергея Антонова
В клубе "Братья" прошел чемпионат Одесской области по боксу среди юниоров 2008-2009 годов рождения памяти Заслуженного тренера Украины Сергея Антонова. Этот наставник подготовил Чемпион Европы и участники Олимпиады Георгия Чигаева.
О соревнованиях рассказали в Федерации бокса в Одесской области, передает Новини.LIVE.
Сергей Антонов очень много пользы принес украинскому боксу, подготовил десятки ведущих боксеров, являлся главным тренером сборной Одесской области и секретарем Федерации.
Память об этом легендарном специалисте живет как среди ветеранов, так и среди его воспитанников. Он ушел из жизни в декабре 2022 году. Поэтому очень важно, что Чемпионат области в одной из важных возрастных категорий, юниоров составящих сборную Украины в будущем, назвали именем этого известного наставника.
Кто посетил турнир
На торжественном открытии присутствовали организаторы и почетные гости:
- вице-президент ФБУ и первый вице-президент Федерации бокса в Одесской области Александр Гордиенко.
- глава Одесской районной администрации Александр Гринчак
- начальник управления физической культуры и спорта Одесского городского совета Руслан Пуздрач
- начальник Одесского районного управления ГУ ГСЧС в Одесской области Николай Федькалов
- заслуженный работник физкультуры и спорта Украины Азер Мустафаев
- главный тренер сборной Одесской области по боксу и главный секретарь ФБОО Владимир Осипчук.
- главный судья соревнований Владимир Шевченко
- вице-президент федерации бодибилдинга в Одесской области Владислав Федоренко,
- глава ФСО Спартак в Одесской области Анатолий Белев.
Чемпионы соревнований будут представлять Одесскую область на чемпионате Украины среди юниоров.
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