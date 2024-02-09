В Одессе прошел Чемпионат области среди юниоров по боксу памяти Сергея Антонова

Чемпионат Украины. Фото: Надежда Девятина

В клубе "Братья" прошел чемпионат Одесской области по боксу среди юниоров 2008-2009 годов рождения памяти Заслуженного тренера Украины Сергея Антонова. Этот наставник подготовил Чемпион Европы и участники Олимпиады Георгия Чигаева.

О соревнованиях рассказали в Федерации бокса в Одесской области, передает Новини.LIVE.

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Сергей Антонов очень много пользы принес украинскому боксу, подготовил десятки ведущих боксеров, являлся главным тренером сборной Одесской области и секретарем Федерации.

Организаторы и участники. Фото: Надежда Девятина

Память об этом легендарном специалисте живет как среди ветеранов, так и среди его воспитанников. Он ушел из жизни в декабре 2022 году. Поэтому очень важно, что Чемпионат области в одной из важных возрастных категорий, юниоров составящих сборную Украины в будущем, назвали именем этого известного наставника.

Кто посетил турнир

На торжественном открытии присутствовали организаторы и почетные гости:

вице-президент ФБУ и первый вице-президент Федерации бокса в Одесской области Александр Гордиенко.

глава Одесской районной администрации Александр Гринчак

начальник управления физической культуры и спорта Одесского городского совета Руслан Пуздрач

начальник Одесского районного управления ГУ ГСЧС в Одесской области Николай Федькалов

заслуженный работник физкультуры и спорта Украины Азер Мустафаев

главный тренер сборной Одесской области по боксу и главный секретарь ФБОО Владимир Осипчук.

главный судья соревнований Владимир Шевченко

вице-президент федерации бодибилдинга в Одесской области Владислав Федоренко,

глава ФСО Спартак в Одесской области Анатолий Белев.

Чемпионы соревнований будут представлять Одесскую область на чемпионате Украины среди юниоров.

Сергей Антонов. Фото: Дмитрий Богомолов

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