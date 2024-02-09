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В Одессе прошел Чемпионат области среди юниоров по боксу памяти Сергея Антонова

9 февраля 2024 21:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
В Одессе прошел Чемпионат области среди юниоров по боксу памяти Сергея Антонова
Чемпионат Украины. Фото: Надежда Девятина
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В клубе "Братья" прошел чемпионат Одесской области по боксу среди юниоров 2008-2009 годов рождения памяти Заслуженного тренера Украины Сергея Антонова. Этот наставник подготовил Чемпион Европы и участники Олимпиады Георгия Чигаева.

О соревнованиях рассказали в Федерации бокса в Одесской области, передает Новини.LIVE.

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Сергей Антонов очень много пользы принес украинскому боксу, подготовил десятки ведущих боксеров, являлся главным тренером сборной Одесской области и секретарем Федерации.

бокс
Организаторы и участники. Фото: Надежда Девятина

Память об этом легендарном специалисте живет как среди ветеранов, так и среди его воспитанников. Он ушел из жизни в декабре 2022 году. Поэтому очень важно, что Чемпионат области в одной из важных возрастных категорий, юниоров составящих сборную Украины в будущем, назвали именем этого известного наставника.

Кто посетил турнир

На торжественном открытии присутствовали организаторы и почетные гости:

  • вице-президент ФБУ и первый вице-президент Федерации бокса в Одесской области Александр Гордиенко.
  • глава Одесской районной администрации Александр Гринчак
  • начальник управления физической культуры и спорта Одесского городского совета Руслан Пуздрач
  • начальник Одесского районного управления ГУ ГСЧС в Одесской области Николай Федькалов
  • заслуженный работник физкультуры и спорта Украины Азер Мустафаев
  • главный тренер сборной Одесской области по боксу и главный секретарь ФБОО Владимир Осипчук.
  • главный судья соревнований Владимир Шевченко
  • вице-президент федерации бодибилдинга в Одесской области Владислав Федоренко,
  • глава ФСО Спартак в Одесской области Анатолий Белев.

Чемпионы соревнований будут представлять Одесскую область на чемпионате Украины среди юниоров.

бокс
Сергей Антонов. Фото: Дмитрий Богомолов

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Одесса
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ветераны
тренер

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