Президент ФБУ Кирилл Шевченко подал в отставку – в чем причина

Кирилл Шевченко. Фото: Новости.

Президент Федерации бокса Украины Кирилл Шевченко объявил о своей отставке. Глава ФБУ назвал причиной такого решения здоровье и семейные проблемы.

Об этом он сообщил в видеообращении, передает Новини.LIVE.

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"У меня проблемы со спиной и семейные вопросы. Второй и самый главный. Из-за меня лично и некоторых людей из моего окружения ставят под удар нашу Федерацию бокса и боксерскую семью. Я не имею права и не могу себе позволить этому произойти. Поэтому я, как и обещал на выборах, если что-то буду делать не так, или мешать нашему коллективу идти вперед, я покину свой пост", – сказал Кирилл.

Кирилл Шевченко работал на этом посту 2 года. Он был избран президентом ФБУ в феврале 2022 года на внеочередной отчетно-избирательной конференции. Функционера поддержали представители 17 региональных федераций.

Война с Продивусом

Против этого решения выступил предыдущий глава ФБУ Владимир Продивус. Функционер подал в суд и добился отмены решения государственного регистратора о внесении в реестр Шевченко на должность главы федерации.

Напомним, что Продивус связан с главой AIBA россиянином Крамлевым.

Вскоре Продивус объявил об освобождении от должности главы ФБУ. В августе 2023 года Шевченко был восстановлен в должности президента Федерации.

Временно исполняющим обязанности председателя стал первый вице-президент ФБУ, президент федерации бокса Житомирской области Олег Ильченко.

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