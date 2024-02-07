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Усик выбрал нового соперника вместо Фьюри

7 февраля 2024 13:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик выбрал нового соперника вместо Фьюри
Александр Усик отвечает на вопросы про свой следующий бой. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик проведет свой следующий бой 18 мая 2024 года. Это случится вне зависимости от того, выйдет ли в этот вечер на ринг Тайсон Фьюри. 

Усику найдут другого соперника, с которым украинец сможет боксировать, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал BeanymanNews. 

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Промоутер украинского боксера Александр Красюк подтвердил, что Александр Усик проведет поединок 18 мая. На эту дату перенесли бой с Тайсоном Фьюри, который получил травму и отказался от противостояния 17 февраля.

С кем сразится Усик 

Украинский спортсмен продолжает подготовку к поединку. Александр Усик пообещал, что останется на пике формы до середины мая, когда планирует выйти на ринг. Его команда допускает, что Тайсон Фьюри может снова отказаться от боя. Однако в таком случае британскому спортсмену найдут замену. 

Филип Хргович
Филип Хргович перед боем. Фото: instagram.com/filip_hrgovic/

Речь идет о хорватском боксере Филиппе Хрговиче, который давно претендует на поединок с Александром Усиком. Представители этого спортсмена подтвердили, что он готов заменить Тайсона Фьюри. 

Александр Усик
Александр Усик во время интервью. Скриншот YouTube

Кандидатура хорвата является "первым выбором" команды Александра Усика в случае отказа "Цыганского короля" выйти на ринг. Однако украинец надеется, что Тайсон Фьюри все же сдержит слово и сразится с ним за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. 

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Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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