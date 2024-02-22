Узєлков покінчив зі спортом і натякнув на серйозні проблеми зі здоров'ям

Український боксер та шоумен В'ячеслав Узєлков. Фото: instagram.com/uzelkov_official

Колишній український боксер та шоумен В'ячеслав Узєлков після госпіталізації потрапив до Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова. Він натякнув на серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це Узєлков повідомив у соціальній мережі Instagram.

Повідомлення Узєлкова. Фото: скриншот

Узєлков покінчив зі спортом

Узєлков опублікував пост, згідно з яким його проблеми зі здоров'ям виникли через професійну спортивну кар'єру.

Колишній професійний боксер не уточнив, які саме у нього проблеми, але зазначив, що зайняття спортом великих досягнень призводить до інвалідності.

"Цей пост для батьків, які мріють про спортивні досягнення своїх дітей. Так от, я ніколи і не міг підозрювати, що моя спортивна кар'єра закінчиться саме тут, у лікарні Шалімова. Я не відмовляюся від результатів і досягнень, і всіх почестей. Але потім що? Лікарня та інвалідність і допомога друзів", — написав Узєлков.

Також Узєлков подякував своїм друзям, близьким та знайомим, які відгукнулися та допомогли йому після госпіталізації.

Зазначимо, що у 2012 році Узєлков мав інсульт через його боксерську діяльність.

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