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Узелкова забрала скорая помощь — что известно

13 февраля 2024 08:20
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Агабекян Карен
редактор
Узелкова забрала скорая помощь — что известно
Бывший украинский боксер Вячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkov_official
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У бывшего украинского боксера, телеведущего и шоумэна Вячеслава Узелкова проблемы со здоровьем. Ранее его госпитализировали в Киев.

Об этом сам бывший боксер сообщил в Instagram.

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Сообщения Вячеслава Узелкова. Фото: скриншот

Что случилось с Узелковым

Бывший боксер не уточнил, что с ним случилось и почему он оказался в автомобиле скорой помощи. Известно лишь, что его привезли в Киев. При этом остается лишь догадываться, случилось это из родной Винницы или какого-то другого места.

В течение поездки Вячеслав снимал истории в Instagram.

"И меня везет скорая в Киев, не сниматься. Так я еще не ездил по Киеву.

Жизнь, спасибо за все уроки и учения, за все трудности, которые я преодолеваю. И это я преодолею", — написал Узелков в сторис.

Ранее спортсмен публиковал фото из больницы, но так никому ничего не объяснил. Тогда жаловался лишь на врагов.

Состояние Узелкова вызывает беспокойство, поскольку 12 лет назад у него был инсульт, который боксер сложно перенес. Затем его карьера в спорте продлилась еще два года.

Напомним, украинский футболист Илья Забарный перейдет в один из топ-клубов в конце сезона. "Борнмут" назвал причину продажи игрока. 

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко раскритиковал команду из-за серии неудачных матчей на сборах в Турции. 

Голкипер Андрей Лунин выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. 

База киевского "Динамо" в центре Киева оказалась в плачевном состоянии. На кадрах видно, что многофункциональный комплекс буквально "разваливается". 

В Германии произошел инцидент, который завершился гибелью молодого игрока сборной Украины.

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телеканал "СТБ"

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