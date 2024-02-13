Узелкова забрала скорая помощь — что известно
У бывшего украинского боксера, телеведущего и шоумэна Вячеслава Узелкова проблемы со здоровьем. Ранее его госпитализировали в Киев.
Об этом сам бывший боксер сообщил в Instagram.
Что случилось с Узелковым
Бывший боксер не уточнил, что с ним случилось и почему он оказался в автомобиле скорой помощи. Известно лишь, что его привезли в Киев. При этом остается лишь догадываться, случилось это из родной Винницы или какого-то другого места.
В течение поездки Вячеслав снимал истории в Instagram.
"И меня везет скорая в Киев, не сниматься. Так я еще не ездил по Киеву.
Жизнь, спасибо за все уроки и учения, за все трудности, которые я преодолеваю. И это я преодолею", — написал Узелков в сторис.
Ранее спортсмен публиковал фото из больницы, но так никому ничего не объяснил. Тогда жаловался лишь на врагов.
Состояние Узелкова вызывает беспокойство, поскольку 12 лет назад у него был инсульт, который боксер сложно перенес. Затем его карьера в спорте продлилась еще два года.
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