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Узелков покончил со спортом и намекнул на серьезные проблемы со здоровьем

22 февраля 2024 08:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Узелков покончил со спортом и намекнул на серьезные проблемы со здоровьем
Украинский боксер и шоумэн Вячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkov_official
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший украинский боксер и шоумэн Вячеслав Узелков после госпитализации попал в Национальный научный центр хирургии и трансплантологии имени Шалимова. Он намекнул на серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом Узелков сообщил в социальной сети Instagram.

Вячеслав Узелков
Сообщение Узелкова. Фото: скриншот

Узелков покончил со спортом

Узелков опубликовал пост, согласно с которым, его проблемы со здоровьем возникли из-за профессиональной спортивной карьеры.

Бывший профессиональный боксер не уточнил, какие именно у него проблемы, но отметил, что занятие спортом больших достижений приводит к инвалидности.

"Этот пост для родителей, которые мечтают о спортивных достижениях своих детей. Так вот, я никогда и не мог подозревать, что моя спортивная карьера закончится именно здесь, в больнице Шалимова. Я не отказываюсь от результатов и достижений, и всех почестей. Но потом что? Больница и инвалидность, и помощь друзей", — написал Узелков.

Также Узелков поблагодарил своих друзей, близких и знакомых, которые откликнулись и помогли ему после госпитализации.

Отметим, что в 2012 году у Узелкова был инсульт из-за его боксерской деятельности.

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спорт
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бокс
Вячеслав Узелков

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