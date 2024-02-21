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Девушку известного боксера арестовали в России за поддержку Украины

21 февраля 2024 16:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Девушку известного боксера арестовали в России за поддержку Украины
Крис ван Херден во время тренировки. Фото: instagram.com/chrisvanheerden001/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный боксер из Южной Африки Крис ван Херден заявил о похищении его девушки Ксении Карелиной. Она была арестована в России из-за того, что не скрывала своей позиции относительно войны в Украине.

Карелина неоднократно участвовала в акциях поддержки Украины, напомнил ван Херден на своей странице в Instagram

Бывший чемпион по боксу в полусреднем весе по версии IBO Крис ван Херден заявил о социальных сетях об аресте своей невесты. Ксения Карелина является гражданской и США, и в России. Спортсмен узнал о похищении силовиками своей девушки и рассказал об этом подписчикам. 

Ксения Карелина
Ксения Карелина в США. Фото: скриншот instagram

Карелина приехала в Екатеринбург, чтобы навестить родственников. В тот же день ее задержали местные правоохранители. Причиной стали акции поддержки Украины, в которых девушка участвовала в США. 

Детали инцидента 

Ксения Карелина была арестована в конце января. Крис ван Херден опубликовал скриншоты страниц российской прессы, которая подтверждает задержание 33-летней девушки. Также боксер показал видеоролики, на котором Карелина с завязанными глазами направляется под конвоем и в наручниках из следственного изолятора в здание суда. 

Крис Ван Херден
Крис ван Херден (слева) и Ксения Карелина (справа). Фото: скриншот instagram.com/chrisvanheerden001/

Крис ван Херден пообещал сделать все возможное, чтобы добиться освобождения Ксении Карелиной. Он попросил своих болельщиков распространять данные об аресте девушки, которая, по словам спортсмена, ни в чем не виновата. 

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