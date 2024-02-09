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Усик повернувся до Києва та вперше побачив доньку

9 лютого 2024 20:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик повернувся до Києва та вперше побачив доньку
Олександр Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександр Усик вперше побачив новонароджену доньку Марію. Нагадаємо, що Олександр вчетверте став батьком.

Фотографією в інстаграмі поділилася дружина боксера, передає Новини.LIVE. 

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Дитина вагою близько 5 кілограмів та зростом 58 сантиметрів з'явилася на світ в одному з київських пологових будинків. Також в Олександра та Катерини є ще одна донька Єлизавета та двоє синів — Кирило та Михайло.

усик
Скрин з інстаграму Катерини Усик

Усик готовий йти на фронт

Попри таку кількість дітей та свою кар’єру Усик заявив, що готовий піти воювати. Боксер, який на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони Київської області, розповів, що активно підтримує наших воїнів. Він відзначив високий бойовий дух українських захисників.

"Я готовий вирушити на фронт, якщо знадобиться. Жахливо, коли хлопець залишається без руки та ноги. Я маю багато друзів, які зараз захищають нашу країну від ворога. Хтось загинув. Хтось втратив кінцівки. Я відвідую їх, розмовляю з ними і допомагаю чим можу, їхні хоробрі серця все ще б'ються. Вони не зневірилися. Вони позитивніші, ніж люди, яким не доводиться постійно думати про війну", — сказав Усик.

Нагадаємо, вже влітку Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Захисник київського "Динамо" зазнав серйозної травми в товариському матчі.

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Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб .

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Українець Олександр Усик вибрав нового суперника замість Тайсона Ф'юрі.

діти
Олександр Усик
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Катерина Усик

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