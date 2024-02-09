Усик вернулся в Киев и впервые увидел дочь

Александр Усик. Фото: Reuters

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик впервые увидел новорожденную дочь Марию. Напомним, что Александр в четвертый раз стал отцом.

Фотографией в инстаграмме поделилась супруга боксера, передает Новини.LIVE.

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Ребенок весом около 5 килограммов и ростом 58 сантиметров появился на свет в одном из киевских роддомов. Также у Александра и Екатерины есть еще одна дочь Елизавета и два сына — Кирилл и Михаил.

Скрин из инстаграммы Екатерины Усик

Усик готов идти на фронт

Несмотря на такое количество детей и свою карьеру, Усик заявил, что готов пойти воевать. Боксер, который в начале полномасштабного вторжения вступил в ряды территориальной обороны Киевской области, рассказал, что активно поддерживает наших воинов. Он отметил высокий боевой дух украинских защитников.

"Я готов отправиться на фронт, если понадобится. Ужасно, когда парень остается без руки и ноги. У меня много друзей, которые сейчас защищают нашу страну от врага. Кто-то погиб. Кто-то потерял конечности. Я посещаю их, разговариваю с ними и помогаю чем, могу, их храбрые сердца все еще дерутся. Они не отчаялись. Они позитивнее, чем люди, которым не приходится постоянно думать о войне", — сказал Усик.

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