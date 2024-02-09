Усик придумал новый способ подготовки к бою с Фьюри

Александр Усик на сборах "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Чемпион мира по боксу Александр Усик взял паузу в подготовке к бою против Тайсона Фьюри. После одной из тренировок украинец снова приехал на базу футбольного клуба "Полесье".

Усик вышел на поле и даже забил гол, сообщает портал Новини.LIVE.

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Тайсон Фьюри получил травму на одной из тренировок перед боем с Александром Усиком. Британцу наложили 11 швов, и поединок был перенесен с 17 февраля на 18 мая. При этом украинский боксер не терял времени зря. Он решил возобновить карьеру в другом виде спорта.

Александр Усик и профессор Якуб Хиски. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Усик забил гол

Пока Тайсон Фьюри залечивает повреждение, из-за которого сорвался его бой с Александром Усиком, украинский боксер не теряет времени зря. Боксер является действующим футболистом клуба "Полесье", который выступает в украинской Премьер-лиге. Контракт Усика с житомирской командой закончится только летом.

Украинский боксер снова посетил "Полесье" и даже вышел на поле. Усику дали возможность пробить пенальти. Александр мастерски выполнил удар и развел голкипера с мячом по разным углам ворот.

Помимо этого Александр Усик познакомил команду с Якубом Хиски, профессором и заведующий кафедрой по спортивной подготовке университета Катовице. Он помогает украинскому чемпиону готовиться к бою с Тайсоном Фьюри. Хиски рассказал футболистам о физической подготовке и правильном восстановлении после больших нагрузок.

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