Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бокс arrow Тайсон Ф'юрі розповів, чи планує завершувати кар'єру найближчим часом arrow

Тайсон Ф'юрі розповів, чи планує завершувати кар'єру найближчим часом

7 лютого 2024 22:49
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Тайсон Ф'юрі розповів, чи планує завершувати кар'єру найближчим часом
Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

"Циганський король" Тайсон Ф’юрі заперечив, що планує завершувати кар’єру. Британець хоче провести ще мінімум 5 поєдинків, з них 2 з Олександром Усиком.

З ким ще, він розповів у відеозверненні, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Травма Ф’юрі та подальше перенесення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Олександром Усиком, на 18 травня, змусили деяких фахівців вважати, що британець нібито може завершити кар’єру.

Ф'юрі вважає, що він у розквіті сил

Але сам Тайсон це заперечує та стверджує, що його "рано списувати з рахунків". Він опублікував на своїй сторінці в Instagram нове відеозвернення, у якому поділився грандіозними планами на майбутнє. 

 

 

Ф’юрі стверджує, що має намір провести ще як мінімум п'ять поєдинків на професійному рингу: два бої проти Усика (поєдинок 18 травня та наступний матч-реванш), два бої проти Ентоні Джошуа, а також повторний поєдинок проти Френсіса Нганну.

"І це тільки початок. Отже, вам належить розпалити апетит п'ятьма маленькими боями. Я нікуди не піду. Нікуди. Мені 35 років, я у розквіті сил", — заявив чемпіон WBC.

Нагадаємо, влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще декілька футболістів основного складу.

Керівництво луганської "Зорі" відмовилося відпускати свого футболіста до "Динамо".

Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола пояснив, який футболіст замінить Кевіна Де Брюйне

Боксер Олександр Усик знайшов нового суперника, з яким вийде на ринг замість Тайсона Ф'юрі. 

Український голкіпер Андрій Лунін став трансферною метою кількох відомих клубів. Він має кілька варіантів продовження кар'єри.

Київське "Динамо" збирається безкоштовно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

Актуальне по темі