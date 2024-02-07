Тайсон Ф'юрі розповів, чи планує завершувати кар'єру найближчим часом

Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

"Циганський король" Тайсон Ф’юрі заперечив, що планує завершувати кар’єру. Британець хоче провести ще мінімум 5 поєдинків, з них 2 з Олександром Усиком.

З ким ще, він розповів у відеозверненні, передає Новини.LIVE.

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Травма Ф’юрі та подальше перенесення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Олександром Усиком, на 18 травня, змусили деяких фахівців вважати, що британець нібито може завершити кар’єру.

Ф'юрі вважає, що він у розквіті сил

Але сам Тайсон це заперечує та стверджує, що його "рано списувати з рахунків". Він опублікував на своїй сторінці в Instagram нове відеозвернення, у якому поділився грандіозними планами на майбутнє.

Ф’юрі стверджує, що має намір провести ще як мінімум п'ять поєдинків на професійному рингу: два бої проти Усика (поєдинок 18 травня та наступний матч-реванш), два бої проти Ентоні Джошуа, а також повторний поєдинок проти Френсіса Нганну.

"І це тільки початок. Отже, вам належить розпалити апетит п'ятьма маленькими боями. Я нікуди не піду. Нікуди. Мені 35 років, я у розквіті сил", — заявив чемпіон WBC.

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