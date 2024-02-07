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Усик обрав нового суперника замість Ф'юрі

7 лютого 2024 13:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик обрав нового суперника замість Ф'юрі
Олександр Усик відповідає на запитання про свій наступний бій. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, IBF та WBO Олександр Усик проведе свій наступний бій 18 травня 2024 року. Це станеться незалежно від того, чи вийде цього вечора на ринг Тайсон Ф'юрі.

Усику знайдуть іншого суперника, з яким українець зможе боксувати, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал BeanymanNews.

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Промоутер українського боксера Олександр Красюк підтвердив, що Олександр Усик проведе поєдинок 18 травня. На цю дату перенесли бій із Тайсоном Ф'юрі, який отримав травму та відмовився від протистояння 17 лютого.

З ким битиметься Усик

Український спортсмен продовжує підготовку до поєдинку. Олександр Усик пообіцяв, що залишиться на піку форми до середини травня, коли планує вийти на ринг. Його команда припускає, що Тайсон Ф'юрі може знову відмовитися від бою. Однак у такому разі британському спортсмену знайдуть заміну.

Філіп Хргович
Філіп Хргович перед боєм. Фото: instagram.com/filip_hrgovic/

Йдеться про хорватського боксера Філіпа Хрговича, який давно претендує на поєдинок з Олександром Усиком. Представники цього спортсмена підтвердили, що він готовий замінити Тайсона Ф'юрі.

Олександр Усик
Олександр Усик під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Кандидатура хорвата є "першим вибором" команди Олександра Усика у разі відмови "Циганського короля" вийти на ринг. Проте українець сподівається, що Тайсон Ф'юрі все ж таки дотримається слова і битиметься з ним за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі.

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спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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