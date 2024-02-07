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Тайсон Фьюри рассказал, планирует ли завершать карьеру в ближайшее время

7 февраля 2024 22:49
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Тайсон Фьюри рассказал, планирует ли завершать карьеру в ближайшее время
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

"Цыганский король" Тайсон Фьюри возразил, что планирует завершать карьеру. Британец хочет провести еще минимум 5 поединков, из них 2 с Александром Усиком.

С кем еще он рассказал в видеообращении, передает Новини.LIVE.

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Травма Фьюри и последующий перенос поединка за звание абсолютного чемпиона мира с Александром Усиком, на 18 мая, заставили некоторых специалистов считать, что британец якобы может завершить карьеру.

Фьюри считает, что он в расцвете сил

Но сам Тайсон это отрицает и утверждает, что его рано списывать со счетов. Он опубликовал на своей странице в Instagram новое видеообращение, в котором он поделился грандиозными планами на будущее.

 

 

Фьюри утверждает, что намерена провести еще как минимум пять поединков на профессиональном ринге: два боя против Усика (поединок 18 мая и следующий матч-реванш), два боя против Энтони Джошуа, а также повторный поединок против Фрэнсиса Нганну.

"И это только начало. Итак, вам предстоит разжечь аппетит пятью маленькими боями. Я никуда не уйду. Никуда. Мне 35 лет, я в расцвете сил", — заявил чемпион WBC.

Напомним, летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

Руководство луганской "Зари" отказалось отпускать своего футболиста в "Динамо". 

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, какой футболист заменит Кевина Де Брюйне

Боксер Александр Усик нашел нового соперника, с которым выйдет на ринг вместо Тайсона Фьюри. 

Украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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