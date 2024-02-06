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Стівенсон відновить кар'єру тільки для бою з Ломаченком

6 лютого 2024 11:32
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Агабекян Карен
редактор
Стівенсон відновить кар'єру тільки для бою з Ломаченком
Чемпіон світу Шакур Стівенсон. Фото: twitter.com/ShakurStevenson
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу у легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) американець Шакур Стівенсон готовий відновити кар'єру. Щоправда, для цього потрібно виконати його вимогу.

Про свою умову Стівенсон повідомив в інтерв'ю FightHype.com.

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За словами Стівенсона, у його ваговій категорії він відновить кар'єру лише заради бою з переможцем поєдинку українця Василя Ломаченка та мексиканця Емануеля Наваррете. Шакур вважає, що "Лома" матиме титул IBF, а "Ковбой" пояс WBO.

При цьому Ломаченко та Наваррете не є чемпіонами, а їм тільки доведеться провести бої за вакантні пояси. Василь битиметься з Джорджем Камбососом, а Еммануель з українцем Денисом Беринчиком.

Стівенсон заявив, що всі шляхи до безперечного титулу у легкій вазі проходять через нього. Тому він не боксуватиме і воліє чекати на переможця бою Ломаченко — Наваррете.

"Я просто сидітиму і чекатиму. Рано чи пізно ця можливість сама з'явиться у мене. Неможливо стати абсолютним чемпіоном, не пройшовши через мене", — сказав Стівенсон.

Раніше Стівенсон заявив про завершення кар'єри через те, що призначили бій Наваррете проти Берінчика.

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бокс
Василь Ломаченко
Шакур Стівенсон
професійний бокс

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