Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow Стивенсон возобновит карьеру только для боя с Ломаченко arrow

Стивенсон возобновит карьеру только для боя с Ломаченко

6 февраля 2024 11:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Стивенсон возобновит карьеру только для боя с Ломаченко
Чемпион мира Шакур Стивенсон. Фото: twitter.com/ShakurStevenson
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), американец Шакур Стивенсон готов возобновить карьеру. Правда, для этого нужно выполнить его требование.

Об своем условии Стивенсон сообщил в интервью FightHype.com.

Читайте также:

Стивенсону не обойтись без Ломаченко

По словам Стивенсона, в его весовой категории он возобновит карьеру только ради боя с победителем поединке украинца Василия Ломаченко и мексиканца Эмануэля Наваррете. Шакур считает, что "Лома" будет владеть титулом IBF, а "Ковбой" поясом WBO.

При этом Ломаченко и Наваррете не являются чемпионами, а им только предстоит провести бои за вакантные пояса. Василий сразится с Джорджем Камбососом, а Эммануэль с украинцем Денисом Беринчиком.

Стивенсон заявил, что все пути к бесспорному титулу в легком весе проходят через него. Поэтому он не будет боксировать и предпочитает ждать победителя боя Ломаченко — Наваррете.

"Я просто буду сидеть и ждать. Рано или поздно эта возможность сама появится у меня. Невозможно стать абсолютным чемпионом, не пройдя через меня", — сказал Стивенсон.

Ранее Стивенсон заявил о завершении карьеры из-за того, что назначили бой Наваррете против Беринчика.

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко летом может перейти в один из известных зарубежных клубов. 

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

Руководство каталонской "Барселоны" летом сменит тренера и начнет изменения в текущем составе. Команду будут покидать футболисты.

Недавно Александр Усик снова стал отцом. Семья украинского боксера получила подарок от Валерия Залужного.

бокс
Василий Ломаченко
Шакур Стивенсон
профессиональный бокс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме