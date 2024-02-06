Стивенсон возобновит карьеру только для боя с Ломаченко

Чемпион мира Шакур Стивенсон. Фото: twitter.com/ShakurStevenson

Чемпион мира в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), американец Шакур Стивенсон готов возобновить карьеру. Правда, для этого нужно выполнить его требование.

Об своем условии Стивенсон сообщил в интервью FightHype.com.

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По словам Стивенсона, в его весовой категории он возобновит карьеру только ради боя с победителем поединке украинца Василия Ломаченко и мексиканца Эмануэля Наваррете. Шакур считает, что "Лома" будет владеть титулом IBF, а "Ковбой" поясом WBO.

При этом Ломаченко и Наваррете не являются чемпионами, а им только предстоит провести бои за вакантные пояса. Василий сразится с Джорджем Камбососом, а Эммануэль с украинцем Денисом Беринчиком.

Стивенсон заявил, что все пути к бесспорному титулу в легком весе проходят через него. Поэтому он не будет боксировать и предпочитает ждать победителя боя Ломаченко — Наваррете.

"Я просто буду сидеть и ждать. Рано или поздно эта возможность сама появится у меня. Невозможно стать абсолютным чемпионом, не пройдя через меня", — сказал Стивенсон.

Ранее Стивенсон заявил о завершении карьеры из-за того, что назначили бой Наваррете против Беринчика.

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