Расстреляли ученика Нурмагомедова — что известно

Хабиб Нурмагомедов и Магомедрасул Мутаев. Фото: соцсети

В России 31 января убили бойца MMA Магомедрасула Мутаева. Этот спортсмен является воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова — отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Убили жертву в Махачкале, Дагестан, сообщили в СК РФ.

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Что известно об убийстве

Убитому был 21 год и он в России выступал в лиге AMC Fight Nights. Всего в профессиональной карьере Мутаева был всего один бой и провел он его в ноябре 2023 гола, выиграв у Элгуна Юсибова.

Как известно, нападавший в ходе словесного конфликта несколько раз выстрелил в бойца MMA.

3 февраля по подозрению в убийстве задержали 18-летнего местного жителя.

Подозреваемый сознался в преступлении и показал, где оружие убийства.

В росСМИ сообщалось, что причиной убийства стал личный конфликт. Подозреваемый якобы в Махачкале распускал слухи, что отец Мутаева торгует наркотиками. Боец нашел сплетника и избил, облил зеленкой и помочился.

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