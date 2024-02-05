Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow Расстреляли ученика Нурмагомедова — что известно arrow

Расстреляли ученика Нурмагомедова — что известно

5 февраля 2024 16:12
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Расстреляли ученика Нурмагомедова — что известно
Хабиб Нурмагомедов и Магомедрасул Мутаев. Фото: соцсети
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В России 31 января убили бойца MMA Магомедрасула Мутаева. Этот спортсмен является воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова — отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Убили жертву в Махачкале, Дагестан, сообщили в СК РФ.

Читайте также:

Что известно об убийстве

Убитому был 21 год и он в России выступал в лиге AMC Fight Nights. Всего в профессиональной карьере Мутаева был всего один бой и провел он его в ноябре 2023 гола, выиграв у Элгуна Юсибова.

Как известно, нападавший в ходе словесного конфликта несколько раз выстрелил в бойца MMA.

3 февраля по подозрению в убийстве задержали 18-летнего местного жителя.

Подозреваемый сознался в преступлении и показал, где оружие убийства.

В росСМИ сообщалось, что причиной убийства стал личный конфликт. Подозреваемый якобы в Махачкале распускал слухи, что отец Мутаева торгует наркотиками. Боец нашел сплетника и избил, облил зеленкой и помочился.

Напомним, киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник.

Тем временем "Динамо" продолжает проигрывать на сборах. Тренер Александр Шовковский отреагировал на серию поражений.

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик ответил на критику болельщикам команды. Украинец предложил фанатам интересный спор.

Недавно Александр Усик снова стал отцом. Семья украинского боксера получила подарок от Валерия Залужного.

Александр Гвоздик возобновил карьеру и бросил вызов двум российским боксерам.

убийство
ММА
Хабиб Нурмагомедов
смешанные единоборства
единоборства
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

Актуальное по теме