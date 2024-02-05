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Розстріляли учня Нурмагомедова — що відомо

5 лютого 2024 16:12
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Агабекян Карен
редактор
Розстріляли учня Нурмагомедова — що відомо
Хабіб Нурмагомедов та Магомедрасул Мутаєв. Фото: соцмережі
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Росії 31 січня вбили бійця MMA Магомедрасула Мутаєва. Цей спортсмен є вихованцем школи Абдулманапа Нурмагомедова — батька ексчемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова.

Вбили жертву в Махачкалі, Дагестан, повідомили у СК РФ.

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Убитому був 21 рік, і він у Росії виступав у лізі AMC Fight Nights. Загалом у професійній кар'єрі Мутаєва був лише один бій, і провів він його в листопаді 2023 року, вигравши в Елгуна Юсібова.

Як відомо, нападник під час словесного конфлікту кілька разів вистрілив у бійця MMA.

3 лютого за підозрою у вбивстві затримали 18-річного місцевого мешканця.

Підозрюваний зізнався у злочині та розповів деталі. При цьому він показав, де заховав знаряддя вбивства.

У росЗМІ повідомлялося, що причиною вбивства став особистий конфлікт. Підозрюваний нібито у Махачкалі розпускав чутки, що батько Мутаєва торгує наркотиками. Боєць знайшов пліткаря і побив, облив зеленкою та й помочився.

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вбивство
ММА
Хабіб Нурмагомедов
змішані єдиноборства
єдиноборства
Росія

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