Розстріляли учня Нурмагомедова — що відомо

Хабіб Нурмагомедов та Магомедрасул Мутаєв. Фото: соцмережі

У Росії 31 січня вбили бійця MMA Магомедрасула Мутаєва. Цей спортсмен є вихованцем школи Абдулманапа Нурмагомедова — батька ексчемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова.

Вбили жертву в Махачкалі, Дагестан, повідомили у СК РФ.

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Що відомо про вбивство

Убитому був 21 рік, і він у Росії виступав у лізі AMC Fight Nights. Загалом у професійній кар'єрі Мутаєва був лише один бій, і провів він його в листопаді 2023 року, вигравши в Елгуна Юсібова.

Як відомо, нападник під час словесного конфлікту кілька разів вистрілив у бійця MMA.

3 лютого за підозрою у вбивстві затримали 18-річного місцевого мешканця.

Підозрюваний зізнався у злочині та розповів деталі. При цьому він показав, де заховав знаряддя вбивства.

У росЗМІ повідомлялося, що причиною вбивства став особистий конфлікт. Підозрюваний нібито у Махачкалі розпускав чутки, що батько Мутаєва торгує наркотиками. Боєць знайшов пліткаря і побив, облив зеленкою та й помочився.

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