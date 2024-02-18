Реал поздравил Топурию с чемпионством UFC — он обещал защищать пояс на их стадионе

Чемпион UFC Илия Топурия. Фото: USA TODAY Sports

Мадридский "Реал" отреагировал на победу испанского грузина Илии Топурии в поединке за титул UFC. Ранее боец нокаутировал австралийца Алекса Волкановски и выиграл чемпионский титул в полулегком дивизионе.

Клуб в соцсетях поздравил бойца с историческим достижением как первого испанца с титулом.

Enhorabuena por tu triunfo histórico para el deporte español, @Topuriailia. Estamos orgullosos de que un gran madridista como tú se convierta en campeón mundial de la UFC.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 18, 2024

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Внимание "Реала" к бойцу связано не только из-за значимости его победы для страны. Просто Топурия является болельщиком мадридцев и обещал защищать пояс в бою с Конором Макгрегором на домашнем стадионе клуба "Сантьяго Бернабеу".

"Поздравляем Илию Топурию с историческим триумфом для испанского спорта. Мы гордимся тем, что такой преданный болельщик "Реала", как ты, стал чемпионом в UFC", — говорится в сообщении.

Отметим, что Топурия стал первым грузином и испанцем, выигравшим титул UFC. Боец до 15 лет жил в Грузии и занимался греко-римской борьбой, а после переезда в Испанию начал тренировать джиу-джитсу и MMA.

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