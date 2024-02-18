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Реал поздравил Топурию с чемпионством UFC — он обещал защищать пояс на их стадионе

18 февраля 2024 20:59
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Агабекян Карен
редактор
Реал поздравил Топурию с чемпионством UFC — он обещал защищать пояс на их стадионе
Чемпион UFC Илия Топурия. Фото: USA TODAY Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Реал" отреагировал на победу испанского грузина Илии Топурии в поединке за титул UFC. Ранее боец нокаутировал австралийца Алекса Волкановски и выиграл чемпионский титул в полулегком дивизионе.

Клуб в соцсетях поздравил бойца с историческим достижением как первого испанца с титулом.

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Внимание "Реала" к бойцу связано не только из-за значимости его победы для страны. Просто Топурия является болельщиком мадридцев и обещал защищать пояс в бою с Конором Макгрегором на домашнем стадионе клуба "Сантьяго Бернабеу".

"Поздравляем Илию Топурию с историческим триумфом для испанского спорта. Мы гордимся тем, что такой преданный болельщик "Реала", как ты, стал чемпионом в UFC", — говорится в сообщении.

Отметим, что Топурия стал первым грузином и испанцем, выигравшим титул UFC. Боец до 15 лет жил в Грузии и занимался греко-римской борьбой, а после переезда в Испанию начал тренировать джиу-джитсу и MMA.

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и его супруга Екатерина окрестили дочь Марию в Киеве.

Георгий Судаков уходит из "Шахтера" — известен новый претендент на украинца.

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Уже летом Виктор Цыганков сменит клуб, а Артем Довбик может остаться в "Жироне".

ММА
Реал Мадрид
смешанные единоборства
Илия Топурия
единоборства

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