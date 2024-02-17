Александр и Екатерина Усики покрестили дочь Марию в Киеве

Александр и Екатерина Усики. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Семья Усиков, украинский чемпион WBO, WBA, IBO и IBF Александр и его жена Екатерина, окрестили дочь Марию. Таинство совершили в одном из храмов в столице Украины.

Соответствующее фото появилось в инстаграмме Екатерины Усик, передает Новини.LIVE.

Крещение четвертого ребенка супруги провели в Свято-Троицком храме. Напомним, дочь, которой дали имя Мария, родилась в конце января.

Скрин сториз инстаграмма Екатерины Усик

Как стало известно из видео Славы Демина на его канале в YouTube, Екатерина Усик родила в воскресенье, 28 января, в Киеве. Вес Марии составлял 4 кг 750 граммов, рост — 58 см, а свет увидела в 16:08.

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Произошло это в конце периода тренировочного лагеря у Александра перед боем с Тайсоном Фьюри. Увидеть ребенка удалось только благодаря травме британца.

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