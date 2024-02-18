Топурія нокаутував Волкановськи та став першим чемпіоном UFC з Грузії та Іспанії

Ілля Топурія після перемоги. Фото: USA TODAY Sports

В Анахаймі (США) відбувся турнір UFC 298. У головному поєдинку шоу чемпіон напівлегкої ваги австралієць Александр Волкановськи зустрівся з представником Грузії та Іспанії Ілією Топурією.

Перемогу у поєдинку отримав претендент, повідомив портал Новини.LIVE.

Topuria vs volkanovski y Topuria durmio de un golpe a Volkanovski 😱 #UFC298 #TopuriaEurosport pic.twitter.com/QOp3SfnHBK - Soyyojuanpa (@SoyyoJuanpa) February 18, 2024

Як пройшов бій Волкановськи — Топурія

Топурія з перших секунд поєдинку зайняв центр Октагону, але й Волкановськи був не проти працювати другим номером. Алекс багато рухався, працював джебом та кіками. За рахунок такої роботи чемпіон впевнено перебивав суперника.

У другому раунді Волкановськи продовжив перебивати грузина з дистанції, але в Ілії частіше почали проходити удари справа.

В одному з епізодів другого раунду Топурія спіймав Волкановськи ударом правою рукою біля сітки. Алекс впав у нокаут.

Результат поєдинку: перемога Топурії нокаутом у другому раунді.

Зазначимо, що Волкановськи програв другий бій поспіль і знову нокаутом. Раніше Алекс поступився чемпіону легкої ваги Ісламу Махачову. У рамках напівлегкої ваги бій із Топурією був для австралійця шостим захистом титулу.

Топурія ж став першим чемпіоном UFC для Грузії та Іспанії.

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