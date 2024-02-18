Реал привітав Топурію із чемпіонством UFC — він обіцяв захищати пояс на їхньому стадіоні

Чемпіон UFC Ілія Топурія. Фото: USA TODAY Sports

Мадридський "Реал" відреагував на перемогу іспанського грузина Ілії Топурії у поєдинку за титул UFC. Раніше боєць нокаутував австралійця Алекса Волкановськи та виграв чемпіонський титул у напівлегкому дивізіоні.

Клуб у соцмережах привітав бійця з історичним досягненням як першого іспанця з титулом.

Enhorabuena por tu triunfo histórico para el deporte español, @Topuriailia . Estam orgullosos de que un gran madridista com tu se convierta en campeon mundial de la UFC. #RealMadrid — Real Madrid CF (@realmadrid) February 18, 2024

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Увага "Реала" до бійця пов'язана не лише через значущість його перемоги для країни. Просто Топурія є вболівальником мадридців та обіцяв захищати пояс у бою з Конором Макгрегором на домашньому стадіоні клубу "Сантьяго Бернабеу".

"Вітаємо Ілію Топурію з історичним тріумфом для іспанського спорту. Ми пишаємося тим, що такий відданий уболівальник "Реала", як ти, став чемпіоном в UFC", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Топурія став першим грузином та іспанцем, який виграв титул UFC. Боєць до 15 років жив у Грузії та займався греко-римською боротьбою, а після переїзду до Іспанії почав тренувати джіу-джитсу та MMA.

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