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Фьюри рассказал правду о причине переноса боя с Усиком

5 февраля 2024 11:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фьюри рассказал правду о причине переноса боя с Усиком
Тайсон Фьюри в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/tysonfury/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к болельщикам и объяснил, почему был вынужден перенести дату поединка с Александром Усиком. Британский спортсмен рассказал о травме и сроках восстановления. 

Фьюри заверил, что впервые столкнулся с такой ситуацией, сообщает Boxing Scene

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Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Он должен был поставить свой пояс на кон в битве с Александром Усиком 17 февраля. Победитель этого боя стал бы абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. 

Усик и Фьюри
Фьюри отвечает на вопросы Усика. Скриншот instagram.com/tysonfury/

Однако незадолго до поединка Тайсон Фьюри получил травму на тренировке. Из-за рассечения под глазом врачи рекомендовали британцу воздержаться от выхода на ринг в ближайшие месяцы. При этом боксер по прозвищу "Цыганский король" заверил, что бой состоится. Поединок перенесут на два месяца. 

Что сказал Тайсон Фьюри 

"У меня был полноценный бой из 12 раундов с той разницей, что я противостоял по очереди четырем соперникам. Уже в пятом раунде один из спарринг-партнеров ударил меня локтем в лицо. В больнице наложили 11 швов. Такое случается, хотя в моей карьере подобного еще никогда не было. Но никто не застрахован от травм", — объяснил Тайсон Фьюри. 

Британский боксер несколько раз вышел в прямой эфир и принес извинения болельщикам, а также заверил Александра Усика в том, что их бой обязательно состоится 18 мая.

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