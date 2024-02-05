Фьюри рассказал правду о причине переноса боя с Усиком

Тайсон Фьюри в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/tysonfury/

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к болельщикам и объяснил, почему был вынужден перенести дату поединка с Александром Усиком. Британский спортсмен рассказал о травме и сроках восстановления.

Фьюри заверил, что впервые столкнулся с такой ситуацией, сообщает Boxing Scene.

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Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Он должен был поставить свой пояс на кон в битве с Александром Усиком 17 февраля. Победитель этого боя стал бы абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

Фьюри отвечает на вопросы Усика. Скриншот instagram.com/tysonfury/

Однако незадолго до поединка Тайсон Фьюри получил травму на тренировке. Из-за рассечения под глазом врачи рекомендовали британцу воздержаться от выхода на ринг в ближайшие месяцы. При этом боксер по прозвищу "Цыганский король" заверил, что бой состоится. Поединок перенесут на два месяца.

Что сказал Тайсон Фьюри

"У меня был полноценный бой из 12 раундов с той разницей, что я противостоял по очереди четырем соперникам. Уже в пятом раунде один из спарринг-партнеров ударил меня локтем в лицо. В больнице наложили 11 швов. Такое случается, хотя в моей карьере подобного еще никогда не было. Но никто не застрахован от травм", — объяснил Тайсон Фьюри.

Британский боксер несколько раз вышел в прямой эфир и принес извинения болельщикам, а также заверил Александра Усика в том, что их бой обязательно состоится 18 мая.

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