Ф'юрі розповів правду про причину перенесення бою з Усиком

Тайсон Ф'юрі в Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/tysonfury/

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі звернувся до вболівальників і пояснив, чому змушений був перенести дату поєдинку з Олександром Усиком. Британський спортсмен розповів про травму та терміни відновлення.

Ф'юрі запевнив, що вперше зіткнувся з такою ситуацією, повідомляє Boxing Scene.

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Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Він мав поставити свій пояс на кін у битві з Олександром Усиком 17 лютого. Переможець цього бою став би абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Ф'юрі відповідає на запитання Усика. Скриншот instagram.com/tysonfury/

Проте незадовго до поєдинку Тайсон Ф'юрі отримав травму на тренуванні. Через розтин під оком лікарі рекомендували британцю утриматися від виходу на ринг у найближчі місяці. При цьому боксер на прізвисько "Циганський король" запевнив, що бій відбудеться. Поєдинок перенесуть на два місяці.

Що сказав Тайсон Ф'юрі

"У мене був повноцінний бій з 12 раундів з тією різницею, що я протистояв по черзі чотирьом суперникам. ще ніколи не було. Але ніхто не застрахований від травм", — пояснив Тайсон Ф'юрі.

Британський боксер кілька разів вийшов у прямий ефір і перепросив у уболівальників, а також запевнив Олександра Усика в тому, що їхній бій обов'язково відбудеться 18 травня.

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