Экс-чемпион мира рассказал, почему Фьюри не выйдет на бой с Усиком 18 февраля
Бывший чемпион мира в среднем весе Карл Фроч сомневается, что обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сможет вовремя подготовиться к новой дате боя с чемпионом WBO, WBA, IBF Александром Усиком. Ранее поединок перенесли с 17 февраля на 18 мая из-за травмы британца.
Фроч считает, что настолько быстро глубокое рассечение Фьюри не заживет, слова британца привел портал Boxing Scene.
Отметим, что бой перенесли на прошлой неделе, когда Тайсон во время спарринга случайно получил удар локтем и получил глубокое рассечение.
Фроч сомневается в Фьюри
По словам Фроча, дата 18 мая была подобрана идеально для болельщиков и организаторов, но не Фьюри, поскольку у того не будет достаточно времени на подготовку.
"Эту дату выдрали из воздуха. Нам просто платят комплименты, поскольку вы не знаете, что будет делать Фьюри в ближайшие два месяца и как заживет кожа возле глаза. Приятно, что у них есть дата, и они ее назначили, и они по-прежнему хотят, чтобы поединок состоялся, но я не в восторге, когда слышу это", — сказал Фроч.
Также Карл рассказал, что Фьюри уже не в пиковой форме, не делает много финтов как ранее, очень медленный. Подтверждение этому можно увидеть даже в статических показателях боев Тайсона в боях с Дереком Чисорой и Фрэнсисом Нганну.
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