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Экс-чемпион мира рассказал, почему Фьюри не выйдет на бой с Усиком 18 февраля

6 февраля 2024 13:13
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Агабекян Карен
редактор
Экс-чемпион мира рассказал, почему Фьюри не выйдет на бой с Усиком 18 февраля
Фьюри против Усика. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира в среднем весе Карл Фроч сомневается, что обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сможет вовремя подготовиться к новой дате боя с чемпионом WBO, WBA, IBF Александром Усиком. Ранее поединок перенесли с 17 февраля на 18 мая из-за травмы британца.

Фроч считает, что настолько быстро глубокое рассечение Фьюри не заживет, слова британца привел портал Boxing Scene.

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Отметим, что бой перенесли на прошлой неделе, когда Тайсон во время спарринга случайно получил удар локтем и получил глубокое рассечение.

Карл Фроч
Карл Фроч. Фото: twitter.com/Carl_Froch

Фроч сомневается в Фьюри

По словам Фроча, дата 18 мая была подобрана идеально для болельщиков и организаторов, но не Фьюри, поскольку у того не будет достаточно времени на подготовку.

"Эту дату выдрали из воздуха. Нам просто платят комплименты, поскольку вы не знаете, что будет делать Фьюри в ближайшие два месяца и как заживет кожа возле глаза. Приятно, что у них есть дата, и они ее назначили, и они по-прежнему хотят, чтобы поединок состоялся, но я не в восторге, когда слышу это", — сказал Фроч.

Также Карл рассказал, что Фьюри уже не в пиковой форме, не делает много финтов как ранее, очень медленный. Подтверждение этому можно увидеть даже в статических показателях боев Тайсона в боях с Дереком Чисорой и Фрэнсисом Нганну.

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

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Руководство каталонской "Барселоны" летом сменит тренера и начнет изменения в текущем составе. Команду будут покидать футболисты.

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