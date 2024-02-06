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Ексчемпіон світу розповів, чому Ф'юрі не вийде на бій з Усиком 18 лютого

6 лютого 2024 13:13
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ексчемпіон світу розповів, чому Ф'юрі не вийде на бій з Усиком 18 лютого
Ф'юрі проти Усика. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон світу в середній вазі Карл Фроч сумнівається, що володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зможе вчасно підготуватися до нової дати бою з чемпіоном WBO, WBA, IBF Олександром Усиком. Раніше поєдинок перенесли з 17 лютого на 18 травня через травму британця.

Фроч вважає, що настільки швидко глибоке розсічення Ф'юрі не загоїться, слова британця навів портал Boxing Scene.

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Зазначимо, що бій перенесли минулого тижня, коли Тайсон під час спарингу випадково отримав удар ліктем та отримав глибоке розсічення.

Карл Фроч
Карл Фроч. Фото: twitter.com/Carl_Froch

Фроч сумнівається у Ф'юрі

За словами Фроча, дату 18 травня було підібрано ідеально для вболівальників та організаторів, але не Ф'юрі, оскільки той не матиме достатньо часу на підготовку.

"Цю дату видерли з повітря. Нам просто платять компліменти, оскільки ви не знаєте, що робитиме Ф'юрі протягом найближчих двох місяців і як заживе шкіра біля ока. Приємно, що у них є дата, і вони її призначили, і вони як і раніше хочуть, щоб поєдинок відбувся, але я не в захваті, коли чую це", — сказав Фроч.

Також Карл розповів, що Ф'юрі вже не в піковій формі, не робить багато фінтів, як раніше, дуже повільний. Підтвердження цьому можна побачити навіть у статичних показниках боїв Тайсона у боях із Дереком Чісорою та Френсісом Нганну.

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Олександр Усик
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Бій Усик — Ф'юрі
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українські боксери

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