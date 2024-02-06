Ексчемпіон світу розповів, чому Ф'юрі не вийде на бій з Усиком 18 лютого

Ф'юрі проти Усика. Фото: скріншот

Колишній чемпіон світу в середній вазі Карл Фроч сумнівається, що володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зможе вчасно підготуватися до нової дати бою з чемпіоном WBO, WBA, IBF Олександром Усиком. Раніше поєдинок перенесли з 17 лютого на 18 травня через травму британця.

Фроч вважає, що настільки швидко глибоке розсічення Ф'юрі не загоїться, слова британця навів портал Boxing Scene.

Читайте також:

Зазначимо, що бій перенесли минулого тижня, коли Тайсон під час спарингу випадково отримав удар ліктем та отримав глибоке розсічення.

Карл Фроч. Фото: twitter.com/Carl_Froch

Фроч сумнівається у Ф'юрі

За словами Фроча, дату 18 травня було підібрано ідеально для вболівальників та організаторів, але не Ф'юрі, оскільки той не матиме достатньо часу на підготовку.

"Цю дату видерли з повітря. Нам просто платять компліменти, оскільки ви не знаєте, що робитиме Ф'юрі протягом найближчих двох місяців і як заживе шкіра біля ока. Приємно, що у них є дата, і вони її призначили, і вони як і раніше хочуть, щоб поєдинок відбувся, але я не в захваті, коли чую це", — сказав Фроч.

Також Карл розповів, що Ф'юрі вже не в піковій формі, не робить багато фінтів, як раніше, дуже повільний. Підтвердження цьому можна побачити навіть у статичних показниках боїв Тайсона у боях із Дереком Чісорою та Френсісом Нганну.

Нагадаємо, український голкіпер Андрій Лунін став трансферною метою кількох відомих клубів. Він має кілька варіантів продовження кар'єри.

Хавбек київського "Динамо" Микола Шапаренко влітку може перейти в один із відомих закордонних клубів.

Київське "Динамо" збирається безкоштовно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

Керівництво каталонської "Барселони" влітку змінить тренера та розпочне зміни у поточному складі. Команду залишатимуть футболісти.

Нещодавно Олександр Усік знову став батьком. Сім'я українського боксера отримала подарунок від Валерія Залужного.