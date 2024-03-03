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Джейк Пол быстро нокаутировал очередного соперника — видео

3 марта 2024 11:13
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Агабекян Карен
редактор
Джейк Пол быстро нокаутировал очередного соперника — видео
Джейк Пол. Фото: Marca.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Пуэрто-Рико состоялось большое боксерское шоу во главе с Джейком Полом. Соперником популярного американского блогера стал Райан Бурленд.

Пол выиграл бой техническим нокаутом в начале поединка, сообщил портал Новини.LIVE.

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Начиная с первых секунд поединка Джейк хорошо работал на ногах, поддавливал оппонента, выбрасывал джебы.

В одном из эпизодов Пол нанес удар оппоненту попаданием по корпусу, а затем начал добивать.

Затем Бурленд несколько раз был близок к падению, но держался. Райан все же упал перед гонгом. Когда Джейк забивал его в углу, он свалился на настил, а рефери сразу остановил поединок.

Итог поединка: победа Джейка Пола техническим нокаутом в первом раунде.

Отметим, что для Пола эта победа стала девятой в карьере, и шестой досрочной. Также у него имеется поражение решением судей от Томми Фьюри. С момента того боя блогер победил Нэйта Диаса, Андре Аугуста и Бурленда.

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Джейк Пол

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