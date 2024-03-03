Джейк Пол быстро нокаутировал очередного соперника — видео

Джейк Пол. Фото: Marca.com

В Пуэрто-Рико состоялось большое боксерское шоу во главе с Джейком Полом. Соперником популярного американского блогера стал Райан Бурленд.

Пол выиграл бой техническим нокаутом в начале поединка, сообщил портал Новини.LIVE.

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🥊 Jake Paul's first round TKO of Ryan Bourland on the DAZN Puerto Rico show. #SerranoMeinke



(📽️ @DAZNBoxing)pic.twitter.com/AhinnEraxd — EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) March 3, 2024

Бой Джейк Пол — Бурленд

Начиная с первых секунд поединка Джейк хорошо работал на ногах, поддавливал оппонента, выбрасывал джебы.

В одном из эпизодов Пол нанес удар оппоненту попаданием по корпусу, а затем начал добивать.

Затем Бурленд несколько раз был близок к падению, но держался. Райан все же упал перед гонгом. Когда Джейк забивал его в углу, он свалился на настил, а рефери сразу остановил поединок.

Итог поединка: победа Джейка Пола техническим нокаутом в первом раунде.

Отметим, что для Пола эта победа стала девятой в карьере, и шестой досрочной. Также у него имеется поражение решением судей от Томми Фьюри. С момента того боя блогер победил Нэйта Диаса, Андре Аугуста и Бурленда.

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