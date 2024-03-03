Джейк Пол швидко нокаутував чергового суперника — відео

Джейк Пол. Фото: Marca.com

У Пуерто-Ріко відбулося велике боксерське шоу на чолі з Джейком Полом. Суперником популярного американського блогера став Райан Бурленд.

Пол виграв бій технічним нокаутом на початку поєдинку, повідомив портал Новини.LIVE.

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(📽️ @DAZNBoxing ) pic.twitter.com/AhinnEraxd - EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) March 3, 2024

Бій Джейк Пол — Бурленд

Починаючи з перших секунд поєдинку, Джейк добре працював на ногах, піддавлював опонента, викидав джеби.

В одному з епізодів Пол вразив опонента влучним ударом по корпусу, а потім почав добивати.

Після цього Бурленд кілька разів був близьким до падіння, але тримався. При цьому Райан все ж таки впав перед гонгом. Коли Джейк забивав його в кутку, він звалився на підлогу, а рефері відразу зупинив поєдинок.

Підсумок поєдинку: перемога Джейка Пола технічним нокаутом у першому раунді.

Зазначимо, що для Пола ця перемога стала дев'ятою в кар'єрі та шостою достроковою. Також він має поразку рішенням суддів від Томмі Ф'юрі. З моменту того бою блогер переміг Нейта Діаса, Андре Аугуста та Бурленда.

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