Боксер из Индии напал на улице на известного блогера Джейка Пола — видео

Американский блогер Джейк Пол. Фото: twitter.com/jakepaul

Американский блогер и боксер Джейк Пол попал в неприятную ситуацию на улице. При этом она добавит ему хайпа.

На Джейка напал малоизвестный боксер из Индии. Видео с инцидентом Пол выложил у себя в соцсетях.

Jake Paul clashing with Indian boxer Neeraj Goyat (18-4-2) today, who was scheduled to face Amir Khan in 2019…



[🎥 @JakePaul] pic.twitter.com/k5nGfHnnrA — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 26, 2024

У Джейка Пола появился потенциальный соперник

На улице к Джейку подошел индийский боксер Нирадж Гоят и спровоцировал словесный конфликт. Блогер не очень сильно хотел ввязываться в перепалку, но противник не останавливался, а затем попытался напасть на Пола.

Охрана оттянула Гоята и затем они с Джейком разошлись.

Конфликт имел под собой основания, поскольку команда Пола договаривалась о бое с Гоятом, но затем переключились на Райана Боурленда, с которым договорились о бое на 2 марта.

Гоят за свою карьеру выиграл 18 поединков, четырежды проиграл и два боя свел вничью. В 2019-м году у него сорвался поединок против Амира Хана.

Джейк Пол в боксе выиграл 8 поединков, пять нокаутами, и один проиграл. В декабре 2023-го он нокаутировал Андре Огаста в первом раунде.

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