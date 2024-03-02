Усик впервые показал публике свою новорожденную дочь
Чемпион мира по версиях WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик сейчас находится в Киеве и проводит время с семьей. Ранее у него родился четвертый ребенок.
Именно новорожденную Марию Усик впервые показал публике, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети боксера.
Усик показал двух дочерей
На опубликованном фото старшая дочь Усика Елизавета держит на руках Марию, которую ранее оберегали от камер.
Отметим, что в семье Усика также есть два сына, которые сейчас живут с бабушкой.
Интересно, что Усик отсутствовал в Украине во время рождения Марии. Украинский боксер в это время в Испании готовился к бою за абсолютное чемпионство против Тайсона Фьюри 18 февраля. Затем британец травмировался и главный поединок в карьере украинца перенесли на 17 мая, а Александр преждевременно завершил тренировочный лагерь и вернулся в Украину.
Усик за время своей карьеры в профессиональном боксе выиграл 21 поединок, из них 14 досрочно. Украинец никогда не проигрывал.
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