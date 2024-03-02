Усик впервые показал публике свою новорожденную дочь

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версиях WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик сейчас находится в Киеве и проводит время с семьей. Ранее у него родился четвертый ребенок.

Именно новорожденную Марию Усик впервые показал публике, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети боксера.

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Усик показал двух дочерей

На опубликованном фото старшая дочь Усика Елизавета держит на руках Марию, которую ранее оберегали от камер.

Отметим, что в семье Усика также есть два сына, которые сейчас живут с бабушкой.

Интересно, что Усик отсутствовал в Украине во время рождения Марии. Украинский боксер в это время в Испании готовился к бою за абсолютное чемпионство против Тайсона Фьюри 18 февраля. Затем британец травмировался и главный поединок в карьере украинца перенесли на 17 мая, а Александр преждевременно завершил тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Усик за время своей карьеры в профессиональном боксе выиграл 21 поединок, из них 14 досрочно. Украинец никогда не проигрывал.

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