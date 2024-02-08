Отец Фьюри подерется с экс-чемпионом мира — тот критикует Тайсона и ставит на Усика
Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, хочет провести бой с экс-чемпионом мира по боксу Карлом Фрочем. Титулованный боксер не против такого шоу.
О возможном поединке 59-летнего бывшего кулачного бойца и 46-детнего экс-боксера сообщил портал boxing-social.com.
Отметим, что причиной для вызова стала критика Фроча в сторону Тайсона Фьюри. К тому же Карл считал украинца Александра Усика фаворитом боя за абсолютное чемпионство.
Фроч готов подраться
Джон Фьюри предложил провести поединок на 93-тысячном "Уэмбли".
Фроч считает, что их бой будет не настолько большим, чтобы заполнить трибуны главного стадиона Англии. При этом он уверен, что в боксе он уничтожит Джона.
"Кобра" все еще на пике формы. Если бы ты стоял передо мной в ринге с перчатками весом 10 унций (283,5 грамма), наш бой был бы коротким. Но ты говоришь, что собираешься меня побить, это другое дело. Поверь мне, рисковать встречей в ринге со мной ты не захочешь", — сказал Фроч.
Карл отметил, что этот бой должен пройти не ради денег, а для благотворительности. При этом ему сначала нужно переговорить с промоутером Калле Заурлэндом.
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