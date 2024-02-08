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Отец Фьюри подерется с экс-чемпионом мира — тот критикует Тайсона и ставит на Усика

8 февраля 2024 09:25
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Агабекян Карен
редактор
Отец Фьюри подерется с экс-чемпионом мира — тот критикует Тайсона и ставит на Усика
Тайсон и Джон Фьюри. Фото: AP
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, хочет провести бой с экс-чемпионом мира по боксу Карлом Фрочем. Титулованный боксер не против такого шоу.

О возможном поединке 59-летнего бывшего кулачного бойца и 46-детнего экс-боксера сообщил портал boxing-social.com.

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Отметим, что причиной для вызова стала критика Фроча в сторону Тайсона Фьюри. К тому же Карл считал украинца Александра Усика фаворитом боя за абсолютное чемпионство.

Джон Фьюри и Карл Фроч
Джон Фьюри и Карл Фроч. Фото: boxing-social.com

Фроч готов подраться

Джон Фьюри предложил провести поединок на 93-тысячном "Уэмбли".

Фроч считает, что их бой будет не настолько большим, чтобы заполнить трибуны главного стадиона Англии. При этом он уверен, что в боксе он уничтожит Джона.

"Кобра" все еще на пике формы. Если бы ты стоял передо мной в ринге с перчатками весом 10 унций (283,5 грамма), наш бой был бы коротким. Но ты говоришь, что собираешься меня побить, это другое дело. Поверь мне, рисковать встречей в ринге со мной ты не захочешь", — сказал Фроч.

Карл отметил, что этот бой должен пройти не ради денег, а для благотворительности. При этом ему сначала нужно переговорить с промоутером Калле Заурлэндом.

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бокс
супертяжелый вес
профессиональный бокс
Джон Фьюри
Карл Фроч

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