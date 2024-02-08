Батько Ф'юрі поб'ється з ексчемпіоном світу — той критикує Тайсона і ставить на Усика

Тайсон та Джон Ф'юрі. Фото: AP

Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, хоче провести бій з ексчемпіоном світу з боксу Карлом Фрочем. Титулований боксер не проти такого шоу.

Про можливий поєдинок 59-річного колишнього кулачного бійця та 46-річного ексбоксера повідомив портал boxing-social.com.

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Зазначимо, що причиною виклику стала критика Фроча у бік Тайсона Ф'юрі. До того ж Карл вважав українця Олександра Усика фаворитом бою за абсолютне чемпіонство.

Джон Фьюрі та Карл Фроч. Фото: boxing-social.com

Фроч готовий побитися

Джон Ф'юрі запропонував провести поєдинок на 93-тисячному "Уемблі".

Фроч вважає, що їхній бій буде не таким великим, щоб заповнити трибуни головного стадіону Англії. При цьому він упевнений, що у боксі знищить Джона.

"Кобра" все ще на піку форми. Якби ти стояв переді мною в рингу з рукавичками вагою 10 унцій (283,5 г), наш бій був би коротким. Але ти кажеш, що збираєшся мене побити, це інша річ. Повір мені, ризикувати зустріччю у рингу зі мною ти не захочеш", — сказав Фроч.

Карл зазначив, що цей бій має відбутися не заради грошей, а для благодійності. При цьому спочатку йому потрібно переговорити з промоутером Калле Заурлендом.

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