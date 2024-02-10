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Переможець Ломаченко готує новий зірковий бій за титул

10 лютого 2024 08:28
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Переможець Ломаченко готує новий зірковий бій за титул
Девін Хейні. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Чинний чемпіон світу в першій легкій вазі за версією WBC Девін Хейні, який переміг українця Василя Ломаченко, визначився з наступним суперником. Американець зустрінеться із колишнім тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC Раян Гарсія.

Про те, що боксери досягли домовленості про проведення поєдинку пише ESPN, передає Новини.LIVE.

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За інформацією Майка Копінджера, боксери-легковаговики зійдуться в рингу 20 квітня цього року. Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі. Угоду вони уклали з другого разу.

Хейні у своєму останньому бою 9 грудня 2023 року виграв у Реджиса Прогрейса одноголосним рішенням суддів. А перед цим у травні  здолав Василя Ломаченка.

Раян Гарсія 2 грудня минулого року переміг Оскара Дуарте технічним нокаутом у восьмому раунді.

Гарсія передумав битися із Ромеро

Нагадаємо, що предметні переговори між командами боксерів розпочалися ще наприкінці минулого року. Однак, на початку 2024 року Раян несподівано відмовився від варіанту з боєм проти Хейні. Він повідомив, що натомість хоче битися з чемпіоном WBA у цій же категорії Роландо Ромеро (15-1, 13 КО).

Нагадаємо, вже влітку Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

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Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

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Українець Олександр Усик вибрав нового суперника замість Тайсона Ф'юрі.

 

Василь Ломаченко
Девін Хейні
Бій Ломаченко — Хейні
Раян Гарсія

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