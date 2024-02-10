Переможець Ломаченко готує новий зірковий бій за титул

Девін Хейні. Фото: Reuters

Чинний чемпіон світу в першій легкій вазі за версією WBC Девін Хейні, який переміг українця Василя Ломаченко, визначився з наступним суперником. Американець зустрінеться із колишнім тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC Раян Гарсія.

Про те, що боксери досягли домовленості про проведення поєдинку пише ESPN, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

За інформацією Майка Копінджера, боксери-легковаговики зійдуться в рингу 20 квітня цього року. Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі. Угоду вони уклали з другого разу.

‼️ Signed, sealed, delivered…𝐇𝐀𝐍𝐄𝐘 🆚 𝐆𝐀𝐑𝐂𝐈𝐀 set for the WBC junior welterweight world title on April 20th.#HaneyGarcia | LIVE on DAZN April 20th

🤝 In association with KingRy Promotions, Haney Promotions and Matchroom Boxing pic.twitter.com/jm8YU0SDuk — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) February 9, 2024

Хейні у своєму останньому бою 9 грудня 2023 року виграв у Реджиса Прогрейса одноголосним рішенням суддів. А перед цим у травні здолав Василя Ломаченка.

Раян Гарсія 2 грудня минулого року переміг Оскара Дуарте технічним нокаутом у восьмому раунді.

Гарсія передумав битися із Ромеро

Нагадаємо, що предметні переговори між командами боксерів розпочалися ще наприкінці минулого року. Однак, на початку 2024 року Раян несподівано відмовився від варіанту з боєм проти Хейні. Він повідомив, що натомість хоче битися з чемпіоном WBA у цій же категорії Роландо Ромеро (15-1, 13 КО).

Нагадаємо, вже влітку Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Захисник київського "Динамо" зазнав серйозної травми в товариському матчі.

Син Андрія Шевченка може зіграти за молодіжну збірну України з футболу

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков зацікавив ще один відомий європейський клуб.

Влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще кілька футболістів основного складу.

Українець Олександр Усик вибрав нового суперника замість Тайсона Ф'юрі.