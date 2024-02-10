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Победитель Ломаченко готовит новый звездный бой за титул

10 февраля 2024 08:28
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Победитель Ломаченко готовит новый звездный бой за титул
Девин Хэйни. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Действующий чемпион мира в первом легком весе по версии WBC Девин Хейни, победивший украинца Василия Ломаченко, определился со следующим соперником. Американец встретится с бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райан Гарсия.

О том, что боксеры достигли договоренности о проведении поединка, пишет ESPN, передает Новини.LIVE.

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По информации Майка Копинджера, боксеры-легковики сойдутся в ринге 20 апреля этого года. Поединок состоится в Лас-Вегасе. Соглашение они заключили со второго раза.

Хейни в своем последнем бою 9 декабря 2023 года выиграл у Реджиса Прогрейса единогласным решением судей. А перед этим в мае одолел Василия Ломаченко.

Райан Гарсия 2 декабря прошлого года победил Оскара Дуарте техническим нокаутом в восьмом раунде.

Гарсия передумал сразиться с Ромеро

Напомним, что предметные переговоры между командами боксеров начались еще в конце прошлого года. Однако, в начале 2024 года Райан неожиданно отказался от варианта с боем против Хэйни. Он сообщил, что вместо этого хочет сразиться с чемпионом WBA в этой же категории Роландо Ромеро (15-1, 13 КО).

Напомним, уже летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

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Летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

Украинец Александр Усик выбрал нового соперника вместо Тайсона Фьюри.

Василий Ломаченко
Девин Хейни
Бой Ломаченко — Хейни
Райан Гарсия

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