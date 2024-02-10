Победитель Ломаченко готовит новый звездный бой за титул

Девин Хэйни. Фото: Reuters

Действующий чемпион мира в первом легком весе по версии WBC Девин Хейни, победивший украинца Василия Ломаченко, определился со следующим соперником. Американец встретится с бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райан Гарсия.

О том, что боксеры достигли договоренности о проведении поединка, пишет ESPN, передает Новини.LIVE.

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По информации Майка Копинджера, боксеры-легковики сойдутся в ринге 20 апреля этого года. Поединок состоится в Лас-Вегасе. Соглашение они заключили со второго раза.

‼️ Signed, sealed, delivered…𝐇𝐀𝐍𝐄𝐘 🆚 𝐆𝐀𝐑𝐂𝐈𝐀 set for WBC junior welterweight world title on April 20th. #HaneyGarcia | LIVE on DAZN April 20th

🤝 В ассоциации с KingRy Promotions, Haney Promotions and Matchroom Boxing pic.twitter.com/jm8YU0SDuk — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) 9 февраля 2024

Хейни в своем последнем бою 9 декабря 2023 года выиграл у Реджиса Прогрейса единогласным решением судей. А перед этим в мае одолел Василия Ломаченко.

Райан Гарсия 2 декабря прошлого года победил Оскара Дуарте техническим нокаутом в восьмом раунде.

Гарсия передумал сразиться с Ромеро

Напомним, что предметные переговоры между командами боксеров начались еще в конце прошлого года. Однако, в начале 2024 года Райан неожиданно отказался от варианта с боем против Хэйни. Он сообщил, что вместо этого хочет сразиться с чемпионом WBA в этой же категории Роландо Ромеро (15-1, 13 КО).

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