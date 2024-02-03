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Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

3 лютого 2024 16:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач
Катерина Усик з листівкою від Залужного. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний відреагував на народження четвертої дитини у сімейства українського боксера Олександра Усика та його дружини Катерини. Генерал привітав батьків новонародженої Марії.

Про це Катерина повідомила в ефірі ТСН під час виписки з пологового будинку.

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Головнокомандувач привітав родину Усиків з народженням четвертої дитини й направив їм листівку. У своєму привітанні генерал був дуже лаконічним.

"Дякую за українців", — підписав листівку Залужний.

Зазначимо, що Усик народжувала не в приватній клініці, як у більшості зірок спорту, а в державному київському пологовому будинку номер 2.

Новонароджена Марія стала четвертою дитиною в родині Усиків. У них також є два сини та ще одна донька.

Зазначимо, що Усик на пологах не був, оскільки він наразі в Іспанії, де готувався до бою проти Тайсона Ф’юрі за абсолютне чемпіонство у суперважкій вазі. Проте 2 лютого британець отримав травму, через яку знявся з поєдинку.

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ЗСУ
Олександр Усик
Валерій Залужний
бокс
Катерина Усик
професійний бокс
українські боксери

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