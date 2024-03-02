Усик вперше показав публіці свою новонароджену дочку

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA у надважкій вазі Олександр Усик зараз перебуває у Києві та проводить час із сім'єю. Раніше в нього народилася четверта дитина.

Саме новонароджену Марію Усик вперше показав публіці, повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на соцмережі боксера.

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Усик показав двох дочок

На опублікованому фото старша дочка Усика Єлизавета тримає на руках Марію, яку раніше оберігали від камер.

Зазначимо, що в родині Усика також є два сини, які зараз живуть із бабусею.

Цікаво, що Усик був відсутній в Україні під час народження Марії. Український боксер у цей час в Іспанії готувався до бою за абсолютне чемпіонство проти Тайсона Ф'юрі, 18 лютого. Потім британець травмувався й головний поєдинок у кар'єрі українця перенесли на 17 травня, а Олександр передчасно завершив тренувальний табір та повернувся до України.

Усик за час своєї кар'єри у професійному боксі виграв 21 поєдинок, з них 14 достроково. Українець ніколи не програвав.

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