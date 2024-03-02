Усик вперше показав публіці свою новонароджену дочку
Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA у надважкій вазі Олександр Усик зараз перебуває у Києві та проводить час із сім'єю. Раніше в нього народилася четверта дитина.
Саме новонароджену Марію Усик вперше показав публіці, повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на соцмережі боксера.
Усик показав двох дочок
На опублікованому фото старша дочка Усика Єлизавета тримає на руках Марію, яку раніше оберігали від камер.
Зазначимо, що в родині Усика також є два сини, які зараз живуть із бабусею.
Цікаво, що Усик був відсутній в Україні під час народження Марії. Український боксер у цей час в Іспанії готувався до бою за абсолютне чемпіонство проти Тайсона Ф'юрі, 18 лютого. Потім британець травмувався й головний поєдинок у кар'єрі українця перенесли на 17 травня, а Олександр передчасно завершив тренувальний табір та повернувся до України.
Усик за час своєї кар'єри у професійному боксі виграв 21 поєдинок, з них 14 достроково. Українець ніколи не програвав.
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