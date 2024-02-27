Боксер з Індії напав на вулиці на відомого блогера Джейка Пола — відео

Американський блогер Джейк Пол. Фото: twitter.com/jakepaul

Американський блогер та боксер Джейк Пол потрапив у неприємну ситуацію на вулиці. При цьому вона додасть йому хайпу.

На Джейка напав маловідомий боксер із Індії. Відео з інцидентом Пол виклав у себе в соцмережах.

Jake Paul clashing with Indian boxer Neeraj Goyat (18-4-2) today, який був scheduled до face Amir Khan in 2019…



[🎥 @JakePaul ] pic.twitter.com/k5nGfHnnrA — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 26, 2024

У Джейка Пола з'явився потенційний суперник

На вулиці до Джейка підійшов індійський боксер Нірадж Гоят та спровокував словесний конфлікт. Блогер не дуже хотів вплутуватися в перепалку, але противник не зупинявся, а потім спробував напасти на Пола.

Охорона відтягла Гоята і потім вони з Джейком розійшлися.

Конфлікт мав під собою підстави, оскільки команда Пола домовлялася про бій із Гоятом, але потім переключилися на Райана Боурленда, з яким домовилися про бій на 2 березня.

Гоят за свою кар'єру виграв 18 поєдинків, чотири рази програв і два бої звів унічию. У 2019 році у нього зірвався поєдинок проти Аміра Хана.

Джейк Пол у боксі виграв 8 поєдинків, п'ять нокаутами, і один програв. У грудні 2023-го він нокаутував Андре Огаста у першому раунді.

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