Саудівська Аравія скасувала шоу Усик — Ф'юрі та обіцяє повернути гроші за квитки

Тайсон Ф'юрі — Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Організатори боксерського шоу "Вогняне кільце", яке планували провести 17 лютого в Ер-Ріяді, скасували подію. Причиною такого рішення став зрив поєдинку чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі та володаря поясів WBA, IBF, WBO Олександра Усика.

Українцю також не дозволили захистити титул IBF проти хорвата Філіпа Хрговича, повідомила портал Boxing Scene.

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Зазначимо, що турнір довелося скасувати, оскільки Ф'юрі під час спарингу отримав глибоке розсічення над правим оком.

Усику знову доведеться чекати Тайсона

Офіційний представник влади Саудівської Аравії Турки Аль аш-Шейх повідомив, що заміну Ф'юрі не шукатимуть і турнір повністю скасують. Він зазначив, що вони чекатимуть, поки Тайсон повністю відновиться.

"Замість спочатку запланованого на 17 лютого вечора боксу в Ер-Ріяді, подію буде перенесено на пізнішу дату, а квитки повернуть глядачам", — повідомив Аль аш-Шейх.

Зазначимо, що Усик планував 17 лютого провести поєдинок з обов'язковим чемпіоном за версією IBF Філіпом Хрговичем. Тепер або доведеться перенести бій із хорватом, або в поєдинку з Ф'юрі не буде на кону титулу IBF.

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