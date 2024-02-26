Відомий боксер очолив Національний олімпійський комітет у своїй країні

Легендарний боксер Геннадій Головкін. Фото: НОК Казахстану

У Казахстані змінилося керівництво Національного олімпійського комітету. Новим його головою став культовий для країни ексчемпіон світу з боксу Геннадій Головкін.

Про це повідомила пресслужба НОК Казахстану.

Головкін ще не завершив кар'єру, але отримав посаду

За словами Головкіна, він далекий від політики та від роботи чиновником, але хоче застосувати всі свої зусилля та навички, щоб дати результат на новій посаді.

У НОК Головкін пообіцяв розпочати регулювання міжнародних відносин. Досягти цього він планує користуючись своїм міжнародним досвідом та гарною командою.

"Для мене це нова робота під ім'ям нашої країни — це найвищий рівень. Коли мені запропонували очолити Національний олімпійський комітет Казахстану, я вирішив зробити свій внесок у розвиток казахстанського спорту, надавши свій досвід.

Як політик та спортсмен, я не обмежую себе. Мої дії говорять самі за себе, і я навчався не лише словами, а й ділом. Я розумію, що одним із наших головних обов'язків є зміцнення міжнародного співробітництва.

Тут, у моєму колі інтересів і на основі накопиченого міжнародного досвіду багатьох років, я кажу, що команда та досвід життя, які я отримав, дозволять мені успішно представити нашу країну. Але насамперед, і найважливіше, моєю основною метою та закликом є представлення своєї рідної країни перед усім світом", — сказав Головкін.

Зазначимо, що 41-річний Головкін свій останній бій провів у вересні 2022 року, програвши Саулю Альваресу. З того моменту казахстанець не завершував кар'єру, але у червні 2023 року відмовився від поясу чемпіона світу.

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