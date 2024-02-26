Известный боксер возглавил Национальный олимпийский комитет в своей стране

Легендарный боксер Геннадий Головкин. Фото: НОК Казахстана

В Казахстане сменилось руководство Национального олимпийского комитета. Новым его главой стал культовый для страны экс-чемпион мира по боксу Геннадий Головкин.

Об этом сообщила пресс-служба НОК Казахстана.

Головкин еще не завершил карьеру, но получил должность

По словам Головкина, он далек от политики и от работы чиновником, но хочет применить все свои усилия и навыки, чтобы дать результат на новой должности.

В НОК Головкин пообещал начать с регулирования международных отношений. Добиться этого он планирует за счет своего международного опыта и хорошей команды.

"Для меня это новая работа под именем нашей страны — это высший уровень. Когда мне предложили возглавить Национальный олимпийский комитет Казахстана, я решил внести свой вклад в развитие казахстанского спорта, предоставив свой опыт.

Как политик и спортсмен, я не ограничиваю себя. Мои действия говорят сами за себя, и я учился не только словами, но и делом. Я понимаю, что одной из наших главных обязанностей является укрепление международного сотрудничества.

Здесь, в моем собственном кругу интересов и на основе накопленного международного опыта многих лет, я говорю, что команда и опыт жизни, которые я получил, позволят мне успешно представить нашу страну. Но прежде всего, и самое важное, моей основной целью и призывом является представление своей родной страны перед всем миром", — сказал Головкин.

Отметим, что 41-летний Головкин свой последний бой провел в сентябре 2022 года, проиграв в нем Саулю Альваресу. С того момента казахстанец не завершал карьеру, но в июне 2023 года отказался от пояса чемпиона мира.

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