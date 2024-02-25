Вихрист повернувся після травми та нокаутував свого суперника — відео

Український боксер Віктор Вихрист. Фото: instagram.com/viktor_faust_vykhryst/

У німецькому Вісбадені відбулося боксерське шоу. В одному з поєдинків після травми повернувся український суперважковаговик Віктор Вихрист.

Суперником боксера із Кременчука став аргентинець Маркос Антоніо Аумаду, повідомив портал Новини.LIVE.

Зазначимо, що цей бій став для Вихриста першим після дострокової поразки від кубинця Леньє Перо. Тоді українець поступився через зламане ребро.

Перемога Віктора Вихриста

Українець з першого раунді працював через джеб та комбінації. Вихрист з дистанції контролював суперника, який хотів бійки.

У другому раунді в розмінах ударами Аудама двічі побував у нокдауні, але скористатися цим українець не зміг. При цьому Віктор пропустив багато ударів.

У четвертому раунді Вихрист відправив суперника до третього нокдауну, і аргентинець виплюнув капу та не захотів продовжувати бій.

Підсумок поєдинку: перемога Вихриста технічним нокаутом у четвертому раунді.

Для Вихриста це вже 12-та перемога у кар'єрі та восьма дострокова.

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