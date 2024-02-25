Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бокс arrow Вихрист повернувся після травми та нокаутував свого суперника — відео arrow

Вихрист повернувся після травми та нокаутував свого суперника — відео

25 лютого 2024 22:50
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Вихрист повернувся після травми та нокаутував свого суперника — відео
Український боксер Віктор Вихрист. Фото: instagram.com/viktor_faust_vykhryst/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У німецькому Вісбадені відбулося боксерське шоу. В одному з поєдинків після травми повернувся український суперважковаговик Віктор Вихрист.

Суперником боксера із Кременчука став аргентинець Маркос Антоніо Аумаду, повідомив портал Новини.LIVE.

Зазначимо, що цей бій став для Вихриста першим після дострокової поразки від кубинця Леньє Перо. Тоді українець поступився через зламане ребро.

Перемога Віктора Вихриста

Українець з першого раунді працював через джеб та комбінації. Вихрист з дистанції контролював суперника, який хотів бійки.

У другому раунді в розмінах ударами Аудама двічі побував у нокдауні, але скористатися цим українець не зміг. При цьому Віктор пропустив багато ударів.

У четвертому раунді Вихрист відправив суперника до третього нокдауну, і аргентинець виплюнув капу та не захотів продовжувати бій.

Підсумок поєдинку: перемога Вихриста технічним нокаутом у четвертому раунді.

Для Вихриста це вже 12-та перемога у кар'єрі та восьма дострокова.

Нагадаємо, бразильський форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.

Вийшов матеріал про відомих українських спортсменів, які загинули під час війни.

Мюнхенська "Баварія" знайшла несподівану заміну Тухелю в АПЛ.

Мудрик змінить клуб — "Челсі" готує трансфер українця.

Португалець Роналду повернеться до Європи — Кріштіану вибрав новий клуб.

Шевченко розповів, чи зможуть ТЦК мобілізувати футболістів.

бокс
Віктор Вихрист
суперважка вага
професійний бокс
українські боксери

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі