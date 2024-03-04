Відома вартість трансляції бою Джошуа — Нганну в Україні

Ентоні Джошуа — Френсіс Нганну. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

У Саудівській Аравії 8 березня відбудеться головне боксерське шоу місяця. На чолі турніру змагатимуться суперважковаговики Ентоні Джошуа та Френсіс Нганну.

Все шоу можна буде офіційно переглянути в Україні, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ентоні Джошуа — Френсіс Нганну. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Де в Україні покажуть бій Джошуа — Нганну

У поєдинку колишнього дворазового об'єднаного чемпіона з боксу в суперважкій вазі Джошуа та ексчемпіона UFC Нганну визначиться наступний суперник для переможця двох боїв за абсолютне чемпіонство між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Офіційно поєдинок покаже стримінгова платформа DAZN. Вартість показу PPV становитиме 20 доларів — 766 гривень.

Боксерське шоу в Ер-Ріяді розпочнеться з андеркарту о 18.00 за київським часом. Головна подія стартує після 00:30.

Джошуа за свою кар'єру виграв 27 поєдинків, 24 нокаутами. Ще тричі він програв — двічі Усику та один раз Енді Руїсу-молодшому.

Нганну мав рекорд у ММА з 17 перемог та трьох поразок. У боксі він поступився Тайсону Ф'юрі.

Нагадаємо, Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Педрі та Де Йонг нескоро повернуться на поле — "Барселона" зробила заяву щодо гравців.

Жуніор Мораєс повернеться до УПЛ і підпише контракт не з топклубом.

Клуб з Англії зробив "Реалу" офіційну пропозицію щодо трансферу Луніна.